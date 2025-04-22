Шимпанзе любят "выпивать" в компании: ученые сделали интересное открытие (фото)

Шимпанзе устроили застолье в джунглях несколько раз

Приматы не только могут выучить язык жестов, но и иметь другие свойственные людям навыки. Ученые запрыгнули обезьян в джунглях на совместном "застолье".

В Гвинее-Бисау ученые впервые зафиксировали, как дикие приматы намеренно едят ферментированные плоды африканского хлебного дерева, сообщается в Current Biology. Камеры, фиксирующие движение, показали, что животные не только сами лакомятся "подгулявшими" фруктами, но и делятся этими плодами.

Шимпанзе вместе потребляют ферментированные плоды

Такие плоды содержат этанол. Самый высокий зафиксированный уровень алкоголя в плодах – 0,6%. Это немного (для сравнения – пиво имеет около 5%), но учитывая, что фрукты – это основа рациона шимпанзе, эффект может быть.

Шимпанзе "сообразили на троих"

Совместное потребление плодов

Такое случалось по меньшей мере десять раз. Делиться едой у шимпанзе не принято, так что это может быть редкая форма социального взаимодействия. Авторы исследования предполагают, что это может быть ранняя эволюционная форма застолья, которая может иметь более глубокие корни к общему предку людей и обезьян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обезьяне вживляли в голову чип. После этого она смогла играть в видеоигры.