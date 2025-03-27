Эксперт, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк рассказал о решении, которое должно принять Верховная Рада

Одобрением допуска вооруженных сил европейцев на территорию нашего государства Верховная Рада сможет остановить неуклонный процесс утраты Украиной своей субъектности в определении условий окончания войны и установления мира.

Как показывает сложное определение условий прекращения огня в войне РФ против нашей страны, быть субъектом во время активных боевых действий благодаря в первую очередь действиям Сил обороны и быть субъектом при определении условий прекращения этих боевых действий — разные вещи. И каждая сложна по-своему.

В то время как Украина вынужденно соглашается с американскими рецептами достижения скорейшего прекращения огня, Россия активно использует желание президента Трампа быстро достичь остановки огня и его одновременно такое же желание вернуть сотрудничество с РФ в режиме business as usual.

На этом треке "фаст-перемирие от Трампа" наша страна заняла оптимальную в данных условиях позицию. А именно как полностью конструктивная сторона, которая поддерживает все ключевые предложения официального Вашингтона для прекращения огня. И добросовестно выполняет свою часть обязательств.

Но большое внимание к этому треку не должно отвлекать нашу страну и наших партнеров в Европе от другого жизненно важного и для нас, и для них трека. А именно: даже в лучшем случае достижение не простого прекращения огня, а мира, буквально со следующего дня после этого Украине и нашим ключевым европейским партнерам придется вместе решать задачу, как удержать Россию от дальнейших агрессивных действий против нашей страны и Европы. К сожалению, Дональд Трамп максимально четко обозначил: нынешние США не собираются всерьез вкладываться в гарантии сохранения мира в Украине и сдерживания агрессора.

Европейские партнеры, прежде всего в Великобритании и Франции, понимают общую рамку вызовов безопасности Европы после окончания горячей фазы войны в Украине. А также необходимость построения общеевропейской архитектуры безопасности, включая Украину. Поэтому в этом году проводят встречу (очередная — сегодня) для продвижения к оформлению своего видения на практике. Это факторы из категории "к счастью". Из категории "к сожалению" — скорость. В начале этого месяца без особой помпы прошел год с того момента, как Макрон впервые заявил о возможности направить в Украину французские войска.

Если такие сознательные насчет уровня угроз государства, как Великобритания и Франция, затягивают решительные и быстрые шаги для формирования регионального союза безопасности с Украиной, то действовать решительно и проактивно придется нашему государству. Потому что мы за 11 лет российской агрессии изучили правило, что Россия останавливается только тогда и там, где ее останавливают силой.

Поскольку после окончания "горячей фазы" войны экзистенциальная угроза для нашей страны от РФ никуда не исчезнет, это сфера ответственности именно Украины действовать так, чтобы обеспечить эффективные гарантии сдерживания России от возобновления агрессии. Этого можно достичь, только действуя в союзе с ключевыми европейскими союзниками, понимающими ключевые вещи. А именно:

величину и остроту опасности от РФ; после окончания горячей фазы в Украине Россия не остановится и вопрос продолжения агрессии против Европы — вопрос лишь времени, причем недолгого; вместо того, чтобы сразиться с россиянами в своих странах, более оптимально будет усилить своими войсками Украину как форпост против российской агрессии и при необходимости сразиться с россиянами, делать это на украинской территории.

И первым шагом к практическому созданию регионального оборонного союза для сдерживания РФ должно стать решение Верховной Рады о допуске войск европейских партнеров на территорию Украины. Согласно ст. 85 Конституции Украины именно к полномочиям Верховной Рады относится "одобрение решения о предоставлении военной помощи другим государствам, о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другое государство или о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины".

Более того, такие шаги предусматривают подписанные в прошлом году двусторонние соглашения безопасности Украины с европейскими партнерами. Например, в первом документе — соглашении с Великобританией с января прошлого года — четко зафиксировано предоставление Украине всесторонней помощи для защиты. А также то, что именно посредством этого соглашения "участники будут работать вместе над обеспечением устойчивых сил, способных защитить Украину сейчас и сдержать российскую агрессию в будущем".

Вопрос того, будет ли официальный Киев действовать именно так — решительно и проактивно, пока европейские союзники полагают, какую позицию займут по направлению их войск в Украину США и не приведет ли такой шаг к обострению противостояния с РФ — остается открытым. Хотя есть признаки того, что оформляется понимание необходимости поступать именно так.

Свидетельством тому стало интервью AFP заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в преддверии сегодняшнего саммита "коалиции желающих" в Париже. Жовква заявил, что Украина нуждается в серьезном вкладе со стороны Европы, когда речь идет о потенциальном развертывании войск. В частности, они должны быть готовы к разным сценариям: "Нам не нужно простое присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа присутствует. Нам не нужны ни миротворцы, ни голубые шлемы, ни невооруженные, ни что-то другое".

По его словам, европейские войска в Украине должны быть готовы к разным сценариям, включая ракетные удары или атаки беспилотников. По его мнению, каждый солдат должен быть готов "участвовать в настоящем бою": "Если европейские страны серьезно относятся к своему вкладу, они должны быть действительно серьезными. Не количество важно. Важна их готовность сражаться, их готовность защищать, их готовность быть оснащенными, их готовность понимать, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что две европейские страны готовятся отправить военных в Украину.