Верховная Рада поддержала мирную инициативу Трампа

Украинский парламент поблагодарил Америку за поддержку

Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США и президенту Дональду Трампу со словами о важности двустороннего сотрудничества. В нем в частности была поддержана инициатива главы Белого дома по началу переговорного процесса.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Украины. В частности, там поблагодарили Трампа, Конгресс и американский народ за стойкую поддержку независимости и суверенитета, а также за предоставление помощи.

"Украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой в мире, и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса, направленного на обеспечение мира", — сказано в сообщении.

Также там отметили необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере полезных ископаемых. При этом там отметили, что Украина должна оставаться независимым государством, а ее народ свободным

Как сообщалось ранее, Украина и США все еще намерены подписать соглашение о минералах и похоже дошли до компромисса в этом вопросе. Ожидается, что подписание произойдет в скором времени.