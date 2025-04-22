Крайний срок - 30 апреля: части украинцев грозит штраф, если не сделать это

В некоторых случаях подавать декларацию не нужно

Декларационная кампания 2025 заканчивается уже через 9 дней. 30 апреля — последний день подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2024 год для обязательных декларантов.

"Телеграф" напоминает о том, кто должен её подавать и какие штрафы ждут тех, кто этого не сделает.

Декларация об имущественном состоянии: что это и кто подает

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах — это полное название декларации, связанное с уплатой налога на доходы физических лиц и военного сбора. Ее подают такие физлица:

обычные граждане, не имеющие статуса предпринимателя, но получившие в отчетном году определенные виды доходов, подлежащих обязательному декларированию;

физлица-предприниматели (ФЛП) общей системы налогообложения;

физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

физлица-резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства;

физлица, желающие получить налоговую скидку (п. 166.3 НК);

физлица-иностранцы, ставшие в отчетном периоде резидентами Украины.

Сроки подачи декларации

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году для самозанятых лиц – до 1 мая года, следующего за отчетным.

Куда подавать декларацию

лично или уполномоченным на это лицом;

направляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения, но не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины.

Что будет, если опоздать

Как пишет 7eminar, в соответствии с п. 120.1 НКУ неподача (кроме случаев, если налоговая декларация не подается в соответствии с п. 49.2 НКУ) или несвоевременная подача налогоплательщиком налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность представления которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, влечет за собой наложение штрафа в размере 340 грн, за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут наложение штрафа в размере 1020 грн за каждое такую неподачу или несвоевременную подачу.

Когда можно не подавать декларацию о доходах

Декларация об имущественном состоянии и доходах не подается, если:

вы получали доходы только от налоговых агентов (т.е. работодателя или банка);

НК напрямую освобождает вас от представления декларации.

Это указывает пункт 179.2 НК.

Если вы обязаны подавать декларацию по другим причинам, то в ней следует указать все доходы, в том числе и от налоговых агентов.

Как с благотворительной помощью?

Нецелевая благотворительная помощь не облагается налогом и не декларируется, если ее сумма не превышает предельного размера. Его ежегодно вычисляют по формуле: прожиточный минимум для трудоспособного лица × 1,4 (округляют до 10 гривен).

Если же сумма превышает этот предел — подавайте декларацию до 1 мая.

Профсоюзные выплаты не считаются нецелевой благотворительной помощью — они облагаются налогом по другим правилам (пп. 165.1.47 НК).

Напомним, ранее мы писали о том, что части украинцев пора привыкать к новым правилам, которые начнут действовать уже через несколько дней.