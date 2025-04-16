Порошенко уже обвинен: суд начинает рассмотрение дела о госизмене и схемах с Медведчуком

Порошенко и его команда ознакамливались с делом почти три года

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко официально стал обвиняемым в деле о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил политолог Петр Олещук. По словам эксперта, Порошенко и его команда ознакамливались с делом почти три года.

Олещук напомнил, что речь идет о событиях августа 2014 года. В это время, по данным следствия, Порошенко наладил схему поставок угля с временно оккупированных территорий, сотрудничая с Виктором Медведчуком и россиянами. Общая сумма сделок достигала 1,5 млрд. грн.

Политолог отмечает, что действия бывшего президента, по которым суд еще не вынес приговор, якобы повлекли за собой зависимость украинской энергетики от России. Он также пишет, что Порошенко якобы запугивал чиновников.

Кроме этого дела, Порошенко уже находится под санкциями по другим обвинениям. Олещук также обвиняет экс-президента в лоббировании Харьковских соглашений, по которым ЧФ РФ размещался в Крыму. Также политолог пишет, что Порошенко якобы торговал в войну с Россией и с Медведчуком якобы осуществили незаконное отчуждение нефтепровода у государства и т.д.

По указанному делу Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Как сообщалось, НБУ применил санкции в банк Порошенко за отмывание средств. Ранее Порошенко поймали на том, что он купил за донаты украинцев облигаций на 156 миллионов под 30% от собственной прибыли.