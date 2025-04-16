Порошенко вже обвинувачений: суд починає розгляд справи про держзраду та схеми з Медведчуком

Порошенко та його команда ознайомлювались зі справою майже три роки

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". У середу, 16 квітня, сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами "вугільної справи". Відтепер справа розглядатиметься по суті у суді.

Про це повідомив політолог Петро Олещук. За словами експерта, Порошенко та його команда ознайомлювались зі справою майже три роки.

Олещук нагадав, що йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5 млрд грн.

Політолог наголошує, що дії колишнього президента, за якими суд ще не виніс вирок, нібито спричинили залежність української енергетики від Росії. Він також пише, що Порошенко нібито залякував посадовців.

Окрім цієї справи, Порошенко вже перебуває під санкціями через інші звинувачення. Олещук також звинувачує експрезидента у лобіюванні Харківських угод, за якими ЧФ РФ розміщувався в Криму. Також політолог пише, що Порошенко нібито торгував у війну з Росією та з Медведчуком нібито здійснили незаконне відчуження нафтопроводу у держави тощо.

За вказаною справою Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Як повідомлялось, НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів. Раніше Порошенка зловили на тому, що він купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку.