Это кресло помнит Хрущева: посмотрите, за сколько можно продать рухлядь из СССР для реставрации (фото)

Данная модель – представитель стиля mid-century

Вещи со времен Советского Союза продолжают жить в новом веке. Так, в сети появился интересный и довольно необычный лот — продают б/у кресло румынского гарнитура "Магнолия", которое выпускали в 1960-х годах.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Как отметил автор, кресло не новое и нуждается в реставрации, однако каркас неплохо сохранился.

Обивка сильно повреждена – на ней видны многочисленные потертости, дыры и разрывы, а цвет ткани выцвел. Деревянные элементы имеют признаки износа, но все же остаются целыми.

Описание кресла

Каркас товара выполнен из бука, покрыт лаком.

ширина: 61 см;

общая высота: 78 см;

высота спинки от сиденья: 52 см.

Данная модель — настоящий представитель стиля mid-century, который ныне снова приобретает популярность среди поклонников ретро-дизайна.

За такой лот владелец желает 2 000 гривен с отправкой по Украине с помощью OLX-доставки.

Это не просто старое кресло — часть советской эпохи, которая сегодня может стать украшением современного интерьера после тщательного восстановления. Предложение может заинтересовать как поклонников винтажа, так и мастеров по реставрации.

Ранее "Телеграф" писал, что советскую игру "Ну, погоди!" с волком продают за космические деньги В комплектацию входит 2 батарейки, чтобы покупатель на почте мог сразу проверить исправность игры.