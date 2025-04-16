Це крісло пам'ятає Хрущова: подивіться, за скільки можна продати мотлох з СРСР для реставрації (фото)
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Дана модель — представник стилю mid-century
Речі з часів Радянського Союзу продовжують жити в новому столітті. Так, у мережі з'явився цікавий та доволі незвичайний лот — продають вживане автентичне крісло румунського гарнітура "Магнолія", яке випускали в 1960-х роках.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Як зазначив автор, крісло не нове й потребує реставрації, проте каркас непогано зберігся.
Оббивка сильно пошкоджена — на ній видно численні потертості, дірки та розриви, а колір тканини вицвів. Дерев’яні елементи мають ознаки зносу, але все ж залишаються цілими. Сидіння з дерев’яних рейок виглядає збереженим, однак теж вимагає оновлення.
Опис крісла
Каркас товару виконаний із бука, покритий лаком.
- ширина: 61 см;
- загальна висота: 78 см;
- висота спинки від сидіння: 52 см.
Дана модель — справжній представник стилю mid-century, який нині знову набуває популярності серед шанувальників ретро-дизайну.
За такий лот власник бажає 2 000 гривень із відправленням по Україні за допомогою OLX-доставки.
Це не просто старе крісло — це частина радянської епохи, яка сьогодні може стати прикрасою сучасного інтер’єру після ретельного відновлення. Пропозиція може зацікавити як шанувальників вінтажу, так і майстрів із реставрації.
Раніше "Телеграф" писав, що радянську гру "Ну, постривай!" з вовком продають за космічні гроші. У комплектацію входить 2 батарейки, аби покупець на пошті одразу міг перевірити справність гри.