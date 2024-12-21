Нафтогаз потратит миллионы гривен на поиск нового главы компании: как будут искать

Искать нового председателя правления планируется через рекрутинговое агентство

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" потратит почти 5 млн гривен (около 100 тысяч долларов США) на процедуру по поиску нового главы правления компании. Искать его будут через рекрутинговое агентство.

Об этом сообщил журналист Юрий Дощатов. К сообщению он приложил соответствующий скриншот системы Prozorro.

"НАК "Нафтогаз Украины" начал процедуру поиска замены главы компании. Уже начался поиск рекрутингового агентства, которое и будет искать именно кандидатов на должность председателя правления НАК — объявление размещено в системе prozorro. Ожидаемая стоимость услуги по поиску кандидатур составляет 4,569 млн грн. НАК надеется, что рекрутинговое агентство будет отобрано до 22 января", — написал он.

Поиск нового председателя, скорее всего, связан с тем, что 3 декабря Верховная Рада поддержала новое назначение в Правительстве. Народные депутаты проголосовали за кандидатуру Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра — министра национального единства. Чернышев до назначения возглавлял правление НАК, однако планировалось, что он временно сохранит предыдущую должность.

Кстати, напомним, что рост тарифов на коммунальные услуги уже в следующем 2025 году в Украине вполне вероятен. По прогнозам Национального банка Украины, оно коснется цен на газ, отопление и горячую воду.