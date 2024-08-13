Тендеры для своих и хищения на миллионы: кто и как по-черному зарабатывает в "дочках" "Нафтогаза"

Менеджеры дочерних компаний Нафтогаза создали схемы по хищению средств

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" все чаще привлекает к себе внимание правоохранителей, и это не должно удивлять. В дочерних компаниях НАКа процветает группа менеджеров, которых давно подозревают в хищениях государственных средств путем откатов на гостендерах и кражи продукции. По данным "Телеграфа" вскоре за них могут взяться всерьез, и кое-кто уже почувствовал это.

Странности одного тендера в "Укртрансгазе"

С 8 по 18 июля одна из дочерних компаний НАК "Нафтогаз" — АО "Укртрансгаз" проводила тендер почти на 220 млн грн. За эти деньги пытались купить различное холодильное оборудование необходимое для работы предприятия.

Хотя решение о победителе тендерный комитет принял еще 18 июля (им стало ООО "Авгелит"), договор так и не заключен. Выяснилось, что поданные ранее некоторые документы не соответствуют требованиям тендера. Почему это не выяснилось до победы компании, и куда смотрели члены тендерного комитета – казалось бы, загадка, но на деле все просто.

Победу в тендере ООО "Авгелит" получило предложив минимальную цену среди всех трех участников – 204,8 млн грн. Но на стадии заключения договора от компании потребовали до 20 июля устранить нарушения. Финальные документы пока так и не подписаны.

Интересно, что второе место на конкурсе с предложением в 205,8 млн грн получило ООО "СК Стройинвест" — компания, получившая широкую известность благодаря журналистским расследованиям и интересу правоохранителей. С начала "Большого строительства" фирма из Днепра стала частым победителем на гостендерах, выиграв подрядов на них на 11 млрд грн.

Такой успех компании проект журналистских расследований Bihus.Info объясняет покровительством со стороны экс-куратора "Большой стройки" Юрия Голика. Последний оказался замешан в громкой истории со "сливом" данных НАБУ о расследовании хищений на гостендерах компанией "Стройинвест инжиниринг". В деле также фигурирует экс-губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, чьим близким другом является сам Юрий Голик, и близкая подруга бывшего главы области, фитнесс-тренер Яна Хлань.

Пристальный интерес правоохранителей даже привел к тому, что Юрий Голик даже покидал Украину. Вскоре он вернулся и мог быть причастен к победе ООО "СК Стройинвест" в очередном тендере. 22 июля компания выиграла конкурс на ремонт больницы в Кривом Роге за 1,31 млрд грн.

Александр Скляров – "Укртрансгаз" для советника Алексея Чернышова и друга Юрия Голика

Неизвестно, каким образом в руководство АО "Укртрансгаз" в 2023-м году попал депутат Киевского областного совета от "Слуги народа" Александр Скляров. Но доход от предприятия, судя по декларации, депутат получает исправно. Зарплата, премия и целевая помощь от предприятия принесли ему почти 3 миллиона гривен. За весь же 2022-й год депутат отчитался о доходе в 175 827 гривен пенсии.

Александр Скляров Укртрансгаз

Уроженец Луганской области Александр Скляров занимался бизнесом, был членом Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Украины, а в 2020-м подался в политику. С первого раза он стал депутатом Киевского областного совета от партии "Слуга народа", а в ноябре того же года стал его председателем.

Заметим, что на посту спикера Киевского областного совета Александр Скляров умудрился так разозлить своих коллег, что уже в апреле 2021-го был снят с должности. За проголосовали 58 из 60 депутатов, находившихся тогда в сессионном зале.

Но что способствовало такому взлету доселе малоизвестного и непубличного человека? Ответ, вероятно, лежит на поверхности - близкие отношения с тогдашним главой Киевской облгосадминистрации Алексеем Чернышовым. Александр Скляров успел побывать советником губернатора, потом и его первым заместителем, пока тот не стал сперва министром развития общин и территорий, а затем и председателем НАК "Нафтогаз Украины". Вероятно, именно Алексей Чернышов и помог своему бывшему подчиненному попасть в "Укртрансгаз" на такую немалую зарплату после того как в бизнесе и политике его друг потерпел фиаско.

Как писали СМИ, в бизнесе Александр Скляров фактически банкрот – обе принадлежащие ему фирмы – ООО "Велдан" и "Принум", проходят процедуры банкротства и должны кредиторам минимум 50 млн грн.

Также не может он рассчитывать и на продолжение своей политической карьеры, так как у него оказалось немало противников в Киевской областной организации партии "Слуга народа". И главным из них стал народный депутат Украины Александр Дубинский, подозреваемый ныне в госизмене.

Как утверждал нардеп, еще в 2022-м году Скляров пытался вернуться в кресло главы Киевского областного совета, но неудачно. Еще до своего ареста Александр Дубинский добился открытия против Александра Склярова дела о государственной измене.

В то же время, нельзя сказать, чтобы Александр Скляров в своих связях замыкался только на нынешнюю власть, он умел дружить со всеми "на перспективу". Например, одалживал будущей главе НБУ Валерии Гонтаревой 430 тысяч долларов. Долг был погашен в 2013-м году.

Дубинский также утверждал, что Скляров является близким другом Юрия Голика. Действительно, еще на стадии выборов в 2020-м году будущий депутат Киевоблсовета горячо поддерживал "Большое строительство".

Словом, если Голику захотелось помочь ООО "СК Стройинвест" победить в тендере для "Укртрансгаза", у него было к кому обратиться. Вот только не подставляет ли тем самым сам депутат своего друга и начальника – главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова?

Исход из "Укргазодобычи" — почему компанию покинул ее директор

Но не только в "Укртрансгазе" можно найти людей, которые путают свой карман и государственный. Немало таковых и в другой "дочке" НАК "Нафтогаз" — "Укргазодобыче".

Крупнейший добытчик природного газа в Украине в очередной раз потерял своих топ-менеджеров, в числе которых председатель правления Олег Толмачев.

Его назначение в январе 2023 года сопровождалось яркими деталями биографии менеджера, получившего образование "нефтяная химия" в США и поработавшего в таких компаниях как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. До своего назначения он уже два года отвечал за разведку и добычу в "Нафтогазе".

На новом посту Толмачев изо всех сил пытался доказать эффективность своей работы — "Укргаздобыча" похвасталась ростом суточной газодобычи на 3,3 млн кубометров, запуском 5 газовых скважин с добычей 600 000 кубометров топлива в сутки. Правда оказалось, что "новые" скважины были открыты на месторождении, работающем с 1970-х годов.

Да и его американский опыт работы оказался двойственным. Например, американская газодобывающая компания Eclipse Resources обанкротилась и теперь работает под другим названием — Montage Resources.

Экс-руководитель Укргазодобычи Олег Толмачев

Как выяснил Цензор.Нет, уже во время войны с Россией личным помощником Олега Толмачева была некая Дарья Таранова. Девушка не только оказалась уроженкой российского города Курск, но и имела российское гражданство, полученное в 2015-м году. В компании сперва пытались оправдаться, однако по настоянию СБУ помощница Толмачева была уволена.

Но настоящим "звонком" стал скандал с директором газопромышленного управления "Шебелинкагаздобыча" Андреем Охотниковым, который обвинил Толмачева в препятствовании его работе. И это при том, что "Шебелинкагаздобыча" добывает до 2/3 всего газа, который сегодня достает из недр Украины "Укргаздобычей".

В интернете можно найти информацию, что Охотников возмущался организацией безопасности труда и нарушения режима эксплуатации скважин, что выливается в падение качества добываемого газа и рост опасности для работников компании. Издание Bastion.tv обращает внимание на рост штрафов от ООО "Оператор ГТС Украины", наложенных на "Укргазодобыча". Со 140 млн грн за весь 2021 год они выросли до 307 млн. грн в 2022-м, и 240 млн. грн. за один месяц в 2024-м.

Вероятно, Олег Толмачев решил не испытывать судьбу и в конце июня ушел из компании по собственному желанию. Как позднее подчеркнул в своем интервью глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, гендиректор "Укргазодобычи" уволился по личным причинам и уехал в США, откуда может работать уже в НАКе.

Такое быстрое увольнение с отъездом заграницу выглядит весьма подозрительно – все ли в порядке в газовом хозяйстве компании? Не требует ли она аудита, как собственно и должно быть при уходе руководства?

"Телеграф" обратился в НАК "Нафтогаз" и Кабинет министров украины с запросами, в котором поинтересовался – проводился или будет ли проводится аудит в "Укргазодобыче" по итогам руководства им Олегом Толмачевым. Если ему подумывают предложить работу в "Нафтогазе", было бы хорошо понять – насколько он был эффективен на прежней должности.

Любитель земли и песка – депутат от "Слуги народа" Геннадий Слепцов

Примерно на полгода в вопросе ухода с работы опередил главу "Укргазодобычи" директор по земельным отношениям и взаимоотношениям с общинами Геннадий Слепцов. Он покинул свой пост в январе 2024 года.

Вообще, появление в газодобывающей компании Геннадия Слепцова вызывает столько же вопросов, сколько и работа в ней упомянутого выше Александра Склярова. Сам Геннадий Слепцов также является депутатом Киевского областного совета, и успешным предпринимателем. Правда, как утверждают некоторые СМИ, именно Скляров и мог посодействовать коллеге по областному совету и партии попасть в "Укргазодобычу" — за 100 тысяч долларов.

Но в чем смысл для Геннадия Слепцова работы в госкомпании, когда по данным аналитического сервиса YouControl он владеет 15 компаниями, и они вовсе не банкроты. Судя по декларации, за 2023-й год он заработал в "Укргазодобыче" 3,15 млн грн. Только дивиденды от одной из его компаний – ООО "Конкорд-трейд", принесли ему 3,4 млн грн. И заметим, что это не самый крупный доход в декларации депутата.

Геннадий Слепцов

В "Укргазодобыче" Геннадий Слепцов отвечал за земельные вопросы, к которым депутат относится очень трепетно. Так, в Киевском областном совете возглавил постоянную депутатскую комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и транспорта.

На самого депутата записаны 14 земельных участков и еще 27 принадлежат его жене Елене Слепцовой, а это гектары земли в Киевской области. Не исключено, что некоторые из них теперь уже на тот момент сотрудник "Укргазодобычи", мог получить с нарушением закона. Так, летом 2022 года прокуратура проводила у него обыски по делу о хищении земли на Днепровской дамке в Вышгородском районе Киевской области.

В подобной ситуации "Укргазодобыче" просто необходим аудит принадлежащих компании земельных участков – все ли они на месте и по-прежнему являются ее собственностью.

По нашим данным, последние месяцы своего пребывания в "Укрназодобыче" Геннадий Слепцов предлагал "решать вопросы" уже не только подрядчикам, но и желающим выиграть тендера за свой процент от сделки. Причем намекал на полномочия, данные ему сверху, а кто это мог быть кроме тогда еще работавшего Олега Толмачева? Вероятно, столь неприкрытое вымогательство и могло быть причиной ухода Слепцова из УГВ.

Заметим, что помимо операций с землей Геннадий Слепцов отметился и на ниве пользования недрами Украины. Так, компании "Гамма Девелопмент" принадлежит спецразрешение на пользование участком кварцевого песка для производства стекла, которое компания получила в мае 2024 года. А 25% "Гамма Девелопмент" принадлежит дочери депутата Алисе Слепцовой. Свою долю в компании Геннадий Слепцов передал дочери в феврале 2023 года, как раз перед приходом на работу в "Укргазодобычу".

Максим Горбатюк – решала тендеров "Укргазодобычи" и специалист по "коммерческому отбору газа"

Следующий менеджер, без которого "Укргазодобыча" и Алексей Чернышов могли бы обойтись – коммерческий директор компании Максим Горбатюк. Ранее мы подробно писали о его деятельности.

Тут и работа в кредитном союзе, через который выводили деньги банка-банкрота "Терра", и налоговые долги в бизнесе на десятки миллионов гривен. Но подлинная вершина – кураторство работы национализированной сети АЗС Glusco, когда НАК "Нафтогаз" на управление ликвидным топливным бизнесом потратил в 12 раз больше, чем на нем заработал.

Но все это не помешало Максиму Горбатюку стать коммерческим директором "Укргазодобычи", что самому предприятию обошлось в сотни миллионов гривен закупок у структур, связанных с российским бизнесменом Мусой Бажаевым. Или снижением доходов от добычи газа.

Коммерческий директор Укргазодобычи Максим Горбатюк

Но в последнее время на тендерах "Укргазодобычи" стали происходить все более непонятные вещи. Так, фактически монополистом в поставках предприятию баритового концентрата и тампонажного цемента стало такое себе ООО "Торговая трубная компания" или просто ТТК. С 22 марта 2023 года компания умудрилась выиграть на тендерах госпредприятия свыше 1 млрд грн., из которых почти 600 млн пришлись именно на материалы для бурения. Причем абсолютно все свои победы на тендерах ТТК одержало только на аукционах "Укргазодобычи".

Для непосвященных слова баритовый концентрат и тампонажный цемент ничего не скажут, а между тем это базовые вещи, без которых бурение скважин для добычи газа просто невозможно. На основе минерала барита создают специальную смесь, в которой собственно бур и делает скважину для будущей добычи газа. Тампонажный цемент же нужен для безопасной работы скважины.

Понятно, что требования к таким материалам особенно строгие, но что на деле?

В мае 2024 года проходит тендер на поставку 5000 тонн баритового концентрата, в котором ООО "Феникс-контакт" предлагает лучшую цену — при начальной цене в 88,3 млн грн., фирма просит за свой товар 80,3 млн грн. Однако тендерный комитет "Укргазодобычи" предпочел ООО "ТТК", просившую за свой товар на 700 тысяч гривен больше.

Также "Феникс-контакт" пытался доказать, что "ТТК" нарушил правила тендера, предложив товар, не соответствовавший требованиям аукциона. Концентрат барита "ТТК" был более мелкий, что могло привести к проблемам при бурении.

ООО "Феникс-контакт" подало жалобу в Антимонопольный комитет, но не нашло там поддержки.

В целом же, по данным проекта "Наші гроші", после того как баритовый концентрат "Укргазодобыче" начала поставлять "ТТК", в долларовом эквиваленте он сразу подорожал в 1,5 раза – с 362 до 565 долларов за тонну.

Заметим, что именно в 2023-м году – когда начался тендерный взлет "ТТК", в "Укргазодобыче" появился Максим Горбатюк.

Безопасность махинаций с газом под контролем экс-сотрудника СБУ Андрея Киричишина

Казалось бы, если в "Укргазодобыче" процветают сомнительные операции, внутренняя безопасность компании должна бы заинтересоваться ими – это ведь ее прямая обязанность.

Руководит внутренней безопасностью "Укргазодобычи" не менее интересный человек – бывший начальник одного из отделов СБУ Андрей Киричишин. В свое время был люстрирован со службы, как утверждали – за "коммерческое крышевание" столичной, скажем так, "сферы досуга".

Заместитель директора Укргазодобычи Андрей Киричишин

Однако без работы был недолго – и устроился в авиационную отрасль, где дорос до заместителя директора по вопросам авиационной безопасности в "Украэрорухе". Именно с этой должности он и ушел в "Укргазодобычу" на по сути аналогичный пост.

Впрочем, со своими прямыми обязанностями служба безопасности "Укргазодобычи" справляется плохо. Так, в мае правоохранители Полтавщины накрыли трех сотрудников предприятия, укравших 2 тонны газового конденсата. И, как писали в прокуратуре, хищения происходили на протяжении минимум двух месяцев.

Но, как утверждает сайт Bastion.tv, эти хищения объяснялись тем фактом, что конденсат работники воровали не для и не от себя, а были частью организованной на предприятии системы. К примеру, на Моспановском газовом месторождении (Харьковская область) в 2024-м году в дренажной системе было обнаружено 16 тонн неучтенного конденсата.

Тем не менее, руководитель филиала ГПУ "Шебелинкагаздобыча" Виталий Подлесный не был привлечен к ответственности, а данный инцидент был скрыт. Либо служба безопасности во главе с Андреем Киричишиным не смогла ничего найти, либо не захотела. Во втором случае можно говорить о наличии на предприятии "крыши" для таких хищений. А вот в Полтавской области эта "крыша" вмешаться не успела, и кражи конденсата на "Укргазодобыче" стали достоянием Интернета.

А между тем 16 неучтенных тонн конденсата это минимум пол миллиона гривен, ведь по данным Украинской энергетической биржи цена на конденсат в июле колебалась от 33 до 48 тысяч гривен за тонну. И это только один такой пример. Сколько же их на самом деле и в какую сумму исчисляются убытки "Укргазодобычи" — неизвестно. Также загадкой остаются и доходы участников схем с газом, ведь к газовому конденсату любит проявлять интерес и упомянутый выше Максим Горбатюк.

Связь между коммерческим директором и главой службы безопасности "Укргазодобычи" можно проследить и в том самом кейсе компании "ТТК". Как удалось выяснить "Телеграфу", в мае 2024 года комиссия госпредприятия провела исследование цемента, купленного у "Торговой трубной компании". По итогам обследования составлен акт, в котором прямо написано, что поставленный цемент не соответствует одному из требований тендера. То есть покупать его было нельзя.

Что в ответ на это делает служба безопасности предприятия? Андрей Киричишин пишет докладную, что лаборатория, проводившая исследование — "Украинский научно-исследовательский институт природных газов", просрочила аккредитацию по исследованию природного газа. Для решения проблемы он предлагает создать рабочую группу и провести служебную проверку этого факта, поскольку лаборатория входит в состав "Укргазодобычи".

Именно "Украинский научно-исследовательский институт природных газов" и провел исследование крепежного цемента поступившего от "ТТК" и признал его плохое качество. Но почему лабораторию следует проверять, ведь обследовали они не природный газ, аккредитацию на который, как пишет Андрей Киричишин, они потеряли. Вести исследование крепежного цемента Институт может без ограничений. Не исключено, что тем самым на руководство и сотрудников будет оказываться давление, чтобы впредь подобных результатов исследований не было. Менее чем за 1,5 года "сотрудничества" с "Укргазодобычей" ООО "ТТК" заработал на тендерах 1 млрд грн.

Но, возможно, скоро это станет достоянием не только СМИ, но и общества, поскольку командой "эффективных" менеджеров "дочек" НАК "Нафтогаза" активно интересуются правоохранители. Более того, вскоре по одном из таких эпизодов могут появиться официальные подозреваемые. В целом было бы логичным, если Чернышов, который не скрывает своих премьерских амбиций, для начала навел порядок в подконтрольном ему Нафтогазе и его дочках. По указанным фактам мы направили запрос лично главе НАК.