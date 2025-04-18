"Такой стрелял и в Трампа?" В метро Киева заметили "снайпера" (курьезное видео)

В сети посыпались десятки комментариев

В киевском метро заметили мужчину с очень странным поведением. Он обратил на себя внимание не только пассажиров вагона, но и тысячи пользователей в соцсетях.

Мужчина складывал руки в форме пистолета, прятался, оглядывался и пригибался — как стрелок, который пытается избежать обнаружения. Видео попало в местные телеграм-каналы.

Его "спецоперация" не осталась незамеченной. Поначалу люди настороженно поглядывали на "боевого" пассажира. Некоторые растерянно наблюдали за чудаком, другие же старались не обращать на него внимания.

Однако несколько свидетелей успели зафиксировать "боевой фильм" на свои мобильные телефоны, и уже через считанные часы видео с "киевским снайпером", как назвали его в сети, заполонили интернет.

Под постами появились сотни комментариев, исполненных иронии. Некоторые предполагали, что мужчина напился или употреблял что-нибудь другое.

Одна из комментаторов шутя написала: "Видимо, такой же и стрелял в Трампа".

Остальные пользователи возмутились такой реакцией людей и написали, что это не смешно.

"Жаль человека, и всем кому смешно — подумайте, что это последствия войны", — отметил один из комментаторов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве квадроберы "захватили" магазин в ТРЦ. Они ползали на четвереньках и высказывали свое требование.