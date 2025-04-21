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Работать мало — получать много: для одесских пенсионеров есть необычная работа

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Работа для пенсионеров Новость обновлена 21 апреля 2025, 09:43
Работа для пенсионеров. Фото Коллаж "Телеграф"

Главное требование это рост и дресс-код

Работа для пенсионеров в Одессе — хорошая вакансия. В Приморском районе ищут грузчиков в сфере ритуальных услуг.

Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы. Работодатель готов платить от 100 до 600 гривен в час работы.

Работать нужно неполный рабочий день от 2 до 5 часов в день. Есть возможность выбрать выходные по желанию.

Согласно описанию вакансии, работа заключается в обслуживании процесса захоронения — загрузка и разгрузка гробов, цветов, венков и тому подобное.

Для кандидатов установлены минимальные требования: рост от 170 см и соблюдение дресс-кода (черные брюки и черные туфли). Стоит отметить, что вакансия не требует предварительного опыта работы и подходит для широкого круга кандидатов, включая молодежь до 18 лет, людей пенсионного возраста и лиц старше 45 лет.

Работодатель предоставляет транспорт для работников. Вакансия не подразумевает бронирование от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, что активным пенсионерам предлагают заработок на грибах. Сама работа не трудна.

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#Одесса #Робота #Вакансии