Папа Франциск не встретил Венса в Ватикане: что спровоцировало разногласия

Содержание разговора Франциска и Венса не разглашалось

Во время официального визита вице-президента США Джей Ди Венса в Ватикан Папа Франциск не принял участия во встрече. Вместо него переговоры провел кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщает "Bloomberg", в заявлении Святого Престола говорится, что стороны обсудили международную ситуацию, в частности, войны в мире, политическую напряженность и сложную гуманитарную ситуацию, акцентируя внимание на потребностях мигрантов, беженцев и заключенных.

В то же время, в официальной позиции офиса Венса не упоминался вопрос миграции среди тем переговоров. В то же время отмечалось дискуссии о преследовании христианских громад по всему миру и "приверженности Трампа делу восстановления глобального мира".

По информации Sky News, Венс все же кратко встретился с Папой Франциском в его резиденции, однако содержание их разговора не разглашалось.

Следует отметить, что Папа Франциск неоднократно осуждал политику массовой депортации администрации Трампа, называя такие действия "позором" и "тяжким грехом". В своем письме Папа Франциск объяснил, что Вэнс неправильно толковал религиозную идею о "порядке любви" (ordo amoris), когда пытался оправдать жесткую политику в отношении мигрантов. Франциск подчеркнул, что подлинная христианская любовь не должна быть сосредоточена только на узких кругах интересов.

Сам Вэнс признал критику Папы, заявив, что он еще только учится глубинам веры, назвав себя "ребенком-католиком".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папа Римский Франциск в этом году не смог возглавить пасхальное богослужение в Ватикане из-за серьезных проблем со здоровьем. Это уже не в первый раз, когда он вынужден пропустить такие события.