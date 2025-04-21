Франциск был последним Папой Римским, а дальше – Судный день? Тайны 900-летнего пророчества из Ватикана

Пророчество имеет ряд противоречий

Умер Папа Римский Франциск, и это означает, что католическая церковь осталась без главы. Теперь его нужно избрать. Впрочем, согласно пророчеству, найденному в Ватикане, именно Франциск был последним папой на земле, а после этого наступит конец света.

Разговоры об этом древнем пророчестве активизировались после того, как 88-летний Папа Франциск был госпитализирован с пневмонией. Согласно 900-летней книге "Пророчества пап", найденной в секретных архивах Ватикана, смерть последнего Папы приведет к Судному дню. Об этом пишет DailyMail.

Эта древняя рукопись является частью апокрифической книги "Пророчества пап", приписываемой святому Малахии, ирландскому архиепископу XII века. Во время своего путешествия в Рим в 1139 году он якобы получил видение о будущих папах до конца времен.

Папа Римский

Святому Малахии приписывают создание текста XII века, содержащего серию загадочных фраз на латинском языке. Эти фразы описывают каждого Папу, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая Папой Франциском.

Последний отрывок книги звучит так: "Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою стаду среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец".

Существуют разные трактовки этого пророчества. Одни считают, что Петр станет преемником Франциска, а другие думают, что именно Франциск является последним Папой.

Религиоведы отмечают, что нынешний Папа избрал имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, которого при рождении звали Джованни ди Пьетро, что означает Петр.

Однако существует много сомнений в подлинности "Пророчества пап". Оно было "потеряно" в архивах Ватикана до 1559 года. Ученые предполагают, что расширенное описание последнего Папы могло быть добавлено во время публикации книги, поскольку оно значительно длиннее описаний других пап.

Ранее "Телеграф" также писал, что Папу Римского может заменить украинец. Николай Бычок – епископ Мельбурнской епархии УГКЦ ему 45 лет.