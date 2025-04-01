В Украине исчезает реликтовая лягушка — "чемпион" по прыжкам (фото)

Это уникальный вид из Красной книги Украины, поражающий своими прыжками

Прыткая лягушка (Rana dalmatina) — это вид земноводных семейства лягушачьих, один из трех видов рода, встречающийся в фауне Украины. Этот раритетный вид занесен в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы, что подчеркивает его уязвимость и необходимость охраны.

Лягушка прытка является монотипичным видом и принадлежит к группе "мелких" бурых лягушек, отделившихся от общего средиземноморского ствола около 3 миллионов лет назад. Ранее считали, что лягушка быстрая встречается только в Закарпатье, но теперь известно о ее присутствии во Франковской и Черновицкой областях Украины

Описание вида

Лягушка прыткая – это стройная лягушка среднего размера, достигающая длины до 90 мм. Она отличается относительно большой головой и длинными задними конечностями, заходящими за конец морды. Голова немного заострена, а глаза большие и выпуклые. Окрас тела варьирует от бежевых до бурых тонов, с темным L-образным пятном на границе головы и туловища. Брюхо однотонно светлое, иногда с розовым оттенком.

Особенностью личинок лягушки прыткой является круглый черный бугор посередине верхней челюсти. Окрас сверху светло-коричневый, с красновато-сетчатым узором с золотистыми вкраплениями на боках и снизу.

Эта лягушка способна совершать прыжки длиной до трех метров. Что примерно в 33 раза длиннее длины ее собственного тела.

Распространение и местонахождение

Лягушка прыткая распространена в Западной и Центральной Европе, включая несколько западных областей Украины. Она предпочитает разреженные широколиственные леса с разреженным подлеском, лужайкам, вырубкам и открытым склонам, поросшим кустарниками. Избегает хвойных лесонасаждений, открытых лугов и окультуренных ландшафтов.

Активность и размножение

Лягушка прыткая выходит из зимней спячки позже других видов лягушек, в конце марта — середине апреля. В этот период они активны круглосуточно, а по окончании нереста — в первую половину дня и в сумерки.

Спаривание и отложение икры приходится на конец марта — начало апреля. Икру откладывают отдельными комочками на подводные растения. Развитие головастиков длится 60-90 дней, а выход первогодок происходит в июле — начале августа.

Угрозы и охрана

Численность лягушки прыткой в Украине сокращается из-за расчистки вырубок и распашки земель, а также загрязнения и пересыхания водоемов. Для сохранения этого редкого вида необходимы меры по охране его мест обитания и борьбе с загрязнением окружающей среды.

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