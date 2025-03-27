Один из трех видов голубей в Украине оказался в Красной книге (фото)

Этот редкий вид постепенно исчезает из-за потери природных сред обитания и антропогенного воздействия

Голубь-синяк, или клинтух (Columba oenas) – птица, знакомая многим, но, к сожалению, не всегда узнаваемая. Этот представитель семьи голубиных – один из трех видов, которые можно встретить в Украине.

Голубь-синяк – птица перелетная, но некоторые особи остаются зимовать на юге страны. Он занесен в Красную книгу Украины (с 2009 года) со статусом "уязвимый". На сегодняшний день в Украине насчитывается не более 8-12 тысяч пар синяков.

Как узнать синяка

Синяк – птица среднего размера, немного меньше обычного голубя. Длина тела составляет 32-34 см, а размах крыльев – 63-70 см. Окраска – голубовато-сизая с характерным пурпурно-зеленоватым металлическим отливом на шее. На крыльях едва заметны полоски, а на груди – розово-винный оттенок. Клюв красный у основания и желтый на конце с белой восковицей. Ноги красные. Самцы и самки снаружи почти не отличаются, хотя самки имеют менее яркую окраску и более темный клюв.

Голос и поведение

Это довольно тихая птица. Голос самца – монотонное воркование, похожее на "гухуу-гухуу". В полете синяк выдает резкий свист крыльями. В период размножения синяки ведут себя очень осторожно, прячась в густых листьях деревьев и затихая при приближении людей или животных.

Где живет синяк

Ареал распространения этого голубя обхватывает практически всю Европу, Малую Азию, Закавказье и юг Центральной Азии. В Украине синяк встречается в Карпатах, на Полесье, частично в Лесостепи, Горном Крыму и, возможно, в поймах Дуная. В последнее время его гнездование было обнаружено даже в Луганской области.

Почему синяков становится меньше

Число синяков в Украине, как и в Европе в целом, постепенно уменьшается. Причины этого явления достаточно многообразны. Во-первых, происходит снижение площадей старых лесов, являющихся идеальными местами для гнездования этих птиц. Кроме того, вырубка дуплистых деревьев лишает синяков естественных мест для обустройства гнезд.

Использование химикатов на полях также оказывает негативное влияние на популяцию синяков, поскольку эти вещества могут быть токсичными для птиц. Увеличение количества хищников, таких как большая ястреба и куница лесная, также представляет угрозу для синяков. Наконец, фактор беспокойства, особенно во время гнездования, оказывает существенное влияние на их выживание.

Охота на голубя-синяка запрещена законом. А вот развешивание искусственных гнездований может помочь увеличить количество мест для гнездования. Сохранение этой птицы – не только защита одного вида, но и вклад в сохранение биоразнообразия Украины и ее природного наследия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за птичка гоголь и почему ее охраняют в Украине. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и требует особого внимания.