В Украине исчезает ночной грызун с "очками": где его можно увидеть (фото)

Этот редкий грызун с черными "очками" оказался на грани исчезновения в Украине

Соня садовая – это маленький, но очень важный грызун для экосистемы Украины и Европы. Этот вид, занесенный в Красную книгу Украины, сталкивается с серьезными угрозами, приводящими к сокращению его популяции.

Соня садовая – это грызун из семьи волчковых. Ее можно узнать за серым или коричневым мехом, белым животиком и характерными черными пятнами вокруг глаз. Длина тела составляет 10-15 см, а хвост – 8-14,5 см. Вес колеблется от 60 до 140 г.

Эти животные распространены в Европе, включая Украину. Они предпочитают леса, но также могут встречаться в садах и огородах. Сони – ночные животные, которые днем спят в гнездах на деревьях, а ночью выходят на поиски пищи.

Чем питается садовая соня

Садовая соня – всеядное животное. Ее рацион включает насекомых, таких как кузнечики, жуки и улитки, а также яйца птиц, молодых птенцов, мелких мышей и пауков. Кроме того, они употребляют в пищу ягоды, фрукты и орехи. Интересно, что в рационе желудки европейской животный белок преобладает над растительной пищей.

Интересные факты о садовой соне

Сони имеют особый слух и уникальную возможность позвоночника, позволяющую им пролезть в узкие щели на стволах деревьев.

На зиму они впадают в спячку, устраивая гнезда в дуплах или норах. Эта спячка помогает им пережить холодные месяцы без еды.

Во время брачного сезона иногда наблюдается каннибализм среди сонь, тогда они могут есть своих соперников.

Почему садовая соня исчезает в Украине

Ареал садовой сони в Украине интенсивно сокращается с востока и юга. Находки вида известны в Черкасской, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях, но, скорее всего, он сохранился только на Волыни и Центральном Полесье.

Основные причины сокращения численности:

вырубка лесов, особенно старых дуплистых деревьев, лишает желудок мест для обитания и гнездования;

замена различных лесов на однородные посадки сосны или других деревьев уменьшает доступность пищи и приюта для животных;

уничтожение дуплистых деревьев при санитарных рубках приводит к потере мест для гнездования и зимней спячки;

в некоторых регионах желудки европейские конкурируют за ресурсы с крысами, которые более приспособлены к изменившимся условиям.

Садовая соня – важная часть нашей экосистемы, и ее исчезновение будет иметь негативные последствия для биоразнообразия. Сохранность этого вида требует совместных усилий ученых, охранников природы, лесников и каждого неравнодушного гражданина. Только вместе мы сможем обеспечить будущее для этого волшебного животного в Украине.

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