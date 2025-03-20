В Украине исчезает ночной грызун с "очками": где его можно увидеть (фото)
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Этот редкий грызун с черными "очками" оказался на грани исчезновения в Украине
Соня садовая – это маленький, но очень важный грызун для экосистемы Украины и Европы. Этот вид, занесенный в Красную книгу Украины, сталкивается с серьезными угрозами, приводящими к сокращению его популяции.
Соня садовая – это грызун из семьи волчковых. Ее можно узнать за серым или коричневым мехом, белым животиком и характерными черными пятнами вокруг глаз. Длина тела составляет 10-15 см, а хвост – 8-14,5 см. Вес колеблется от 60 до 140 г.
Эти животные распространены в Европе, включая Украину. Они предпочитают леса, но также могут встречаться в садах и огородах. Сони – ночные животные, которые днем спят в гнездах на деревьях, а ночью выходят на поиски пищи.
Чем питается садовая соня
Садовая соня – всеядное животное. Ее рацион включает насекомых, таких как кузнечики, жуки и улитки, а также яйца птиц, молодых птенцов, мелких мышей и пауков. Кроме того, они употребляют в пищу ягоды, фрукты и орехи. Интересно, что в рационе желудки европейской животный белок преобладает над растительной пищей.
Интересные факты о садовой соне
- Сони имеют особый слух и уникальную возможность позвоночника, позволяющую им пролезть в узкие щели на стволах деревьев.
- На зиму они впадают в спячку, устраивая гнезда в дуплах или норах. Эта спячка помогает им пережить холодные месяцы без еды.
- Во время брачного сезона иногда наблюдается каннибализм среди сонь, тогда они могут есть своих соперников.
Почему садовая соня исчезает в Украине
Ареал садовой сони в Украине интенсивно сокращается с востока и юга. Находки вида известны в Черкасской, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях, но, скорее всего, он сохранился только на Волыни и Центральном Полесье.
Основные причины сокращения численности:
- вырубка лесов, особенно старых дуплистых деревьев, лишает желудок мест для обитания и гнездования;
- замена различных лесов на однородные посадки сосны или других деревьев уменьшает доступность пищи и приюта для животных;
- уничтожение дуплистых деревьев при санитарных рубках приводит к потере мест для гнездования и зимней спячки;
- в некоторых регионах желудки европейские конкурируют за ресурсы с крысами, которые более приспособлены к изменившимся условиям.
Садовая соня – важная часть нашей экосистемы, и ее исчезновение будет иметь негативные последствия для биоразнообразия. Сохранность этого вида требует совместных усилий ученых, охранников природы, лесников и каждого неравнодушного гражданина. Только вместе мы сможем обеспечить будущее для этого волшебного животного в Украине.
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