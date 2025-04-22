Через Приазовье мигрирует один из самых редких видов гусей: как они выглядят (фото)

Пискулька встречается преимущественно во время миграций, отдельные птицы остаются зимовать в южных районах Сиваша.

Пискулька (Anser erythropus) — это один из самых редких видов гусей, который периодически встречается на территории Украины во время миграций и зимовки. Эта птица значительно меньше крупного белолобого гуся и отличается темно-бурым оперением с характерным белым пятном на лбу, коротким розовым клювом и желтым кольцом вокруг глаза.

В Украине пискулька чаще фиксируется во время перелетов, особенно в северо-западной части Приазовья, где некоторые особи остаются зимовать. Также некоторые птицы встречаются зимой в южных районах Сиваша. На пролете эти гуси собираются в небольшие группы или стаи до нескольких сотен особей, часто вместе с другими видами гусей.

Особенности поведения и питания

Этот вид является перелетным, весенняя миграция продолжается с середины марта по начало мая, а осенняя — с сентября по декабрь. Пискулька питается в основном растительной пищей, ее можно увидеть на болотистых лугах, вдоль берегов рек с густой растительностью. Голос у нее тише и более писклявый по сравнению с другими гусями.

Состояние популяции и охранные мероприятия

Мировая численность вида оценивается примерно в 20-25 тысяч взрослых особей. В Украине их количество невелико, но в последнее время наблюдается определенный рост численности зимующих птиц в северо-западном Приазовье, которые связывают с ухудшением зимовки на Каспийском море. Основными угрозами для вида остаются изменения природных сред, браконьерство, а также беспокойство во время гнездования и линьки.

Пискулька занесена в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый" и охраняется на международном уровне в соответствии с рядом конвенций — Бернской, Боннской, а также в рамках соглашения AEWA. В Украине этот вид охраняют на природоохранных территориях, однако разведение в неволе пока не применяется.

Итак, маленький белолобый гусь пискулька в Украине — это редкая перелетная и зимующая птица, которая нуждается в усиленной охране и сохранении природных биотопов, особенно в Приазовье и южных регионах страны.

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