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Черноголовая овсянка оказалась в Красной книге Украины: как выглядит птичка (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Овсянка черноголовая
Овсянка черноголовая. Фото Коллаж "Телеграф"

Это редкая птица Украины, численность которой стремительно уменьшается

Овсянка черноголовая (Emberiza melanocephala) – это птица семьи овсянковых, один из 16 видов этого рода, которые можно встретить в Украине. Этот вид является перелетным и гнездовым, и, к сожалению, имеет статус редкого.

Птичку можно встретить в Крыму, хотя их становится все меньше. Но овсянка черноголовая – важная часть украинской фауны, и ее сохранение нуждается в совместных усилиях ученых, природоохранников и общественности.

Где живет и как поет

Овсянка черноголовая распространена в южной Европе, странах Закавказья, Ближнего Востока и Аравийского полуострова. В Украине гнездится на Керченском полуострове, наблюдается продвижение в предгорье Крыма. Отдельные пары можно встретить на побережье Молочного лимана, на севере Арабатской стрелки и в Степном Крыму. Песня овсянки черноголовой – мелодичное "ти-ти-тиу-тиу-ти", а зов – резкое "тсит" или "пьюп".

Как выглядит овсянка черноголовая

Эта птица размером примерно с воробья, длина тела достигает около 17 см, а масса – 25-33 г. Самцы в брачном наряде имеют яркую окраску:

  • Черная голова;
  • Каштаново-рыжая задняя часть шеи, спина, малые покровные перья верха крыльев, поясница и надхвостя;
  • Темно-бурые маховые и рулевые перья со светлой каймой;
  • Ярко-желтые горло, полосы по бокам шеи, зоб и остальная нижняя часть туловища.

Во внебрачных "одеждах" черные перья головы самца приобретают серовато-охристую кайму. Самки имеют более скромную буровато-серую окраску с рыжим оттенком на спине и желтоватым низом. Молодые птицы подобны самкам по окрасу, но с преобладающим охристым оттенком.

Почему численность уменьшается

В Европе гнездится 2800-9300 тыс. пар овсянок черноголовых, составляющий значительную часть мировой популяции. Однако в 1970–1990 гг. наблюдалось значительное сокращение численности вида. В Украине численность также снизилась, особенно в Северном Приазовье.

Причины сокращения численности:

  • Развитие сельского хозяйства и строительство пансионатов, что приводит к уничтожению природных биотопов.
  • Ухудшение культуры земледелия.

Сегодня овсянка черноголовая находится под охраной Бернской конвенции и занесена в Красную книгу Украины. Охраняется в Луганском и Опукском природном заповеднике РЛП "Меотида".

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#Украина #Красная книга #Овсянка #Тварини