Это не аисты и не цапли: еще один вид перелетных птиц оказался на грани исчезновения в Украине (фото)

В Европе осталось всего 74-110 тысяч пар этих птиц, а в Украине – критически мало: от 500 до 850 пар

Серый журавль (Grus grus) – величественная птица, являющаяся одним из символов Украины, оказалась под угрозой исчезновения. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными конвенциями.

Численность серого журавля в Европе оценена в 74-110 тыс. пар. В Украине гнездится предположительно от 500-600 до 700-850 пар. Причинами изменения численности является сокращение площади болот вследствие осушения, усиления фактора беспокойства и истребления птиц человеком использования пестицидов.

Серый журавль – большая птица, которая достигает 100-130 см в длину и имеет размах крыльев 180-240 см. Его вес может колебаться от 3 до 6,1 кг. Он имеет громкий трубный крик, использующийся в полете и при брачной демонстрации.

Распространение

В Украине серый журавль гнездится на Полесье, иногда в заболоченных долинах рек Левобережной Лесостепи. Во время сезонных миграций встречается по всей территории, концентрируется в Присивашье, где зарегистрированы единичные гнезда.

Особенности биологии

Серый журавль предпочитает труднодоступные, чаще лесные болота в долинах рек и вокруг больших озер; в Присивашье — солонцеватая приморская степь. Это перелетная птица. Весенний пролет происходит в марте – начале мая. В местах гнездования появляется в конце марта – в 1-й половине апреля.

Пара образуется на всю жизнь. Гнезда (из стеблей, листьев, кусочков торфа, мха) устраивает на сухом месте среди болота (на кочке или дернине), чаще на границе леса и болота. В кладке 1-3 яйца, насиживают их и самка, и самец (28-31 день). Птенцы поднимаются на крыло в 65-70-дневном возрасте (в последней декаде июля – первой половине августа).

Отлет и осенний пролет длится со 2-й декады сентября по середину октября. Питаются птицы преимущественно растительной пищей, а также насекомыми, моллюсками, червями, мелкими позвоночными, яйцами птиц и т.д.

Охрана

Серый журавль охраняется Боннской и Бернской конвенциями, соглашением AEWA. В Украине охраняется в Полесском природном заповеднике. Необходимо создать заповедные участки в окрестностях Перебродов Дубровицкого района Ровенской области, в Петровском лесничестве Изюмского лесхоза Харьковской области, в долине р. Самары (Днепропетровская обл.) и сезонные заказники на участках болот, где гнездится журавль серый.

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