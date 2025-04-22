Зуммеры не знают, как переключать каналы на этом советском телевизоре: сколько стоит раритет
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Этот телевизор узнает каждый советский человек
Вещи со времен СССР привлекают ныне немало ценителей ретро, коллекционеров и просто ностальгирующих по прошлому, которые ищут в старых предметах дух эпохи и уникальный стиль. Так, появился интересный лот — в Украине продают настоящее сокровище с 50-х годов — самый популярный на тот момент телевизор "Рубин-102".
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Продавец оценивает раритет в 9 999 гривен и отмечает, что устройство в последний раз работало с антенной перед отключением.
Телевизор имеет массивный деревянный корпус, типичный для середины 20 века, а многочисленные царапины и потертости на нем лишь подчеркивают его возраст и подлинность. Именно так выглядели "окна в мир" в советских квартирах.
Как отметил автор объявления, доставка товара доступна через OLX по всей Украине.
Чем известен этот телевизор
"Рубин" — легендарная марка советских телевизоров, которую с 1956 года выпускал Московский телевизионный завод. Устройства этого бренда считались высококлассными и своеобразным "техническим прорывом" в Советском Союзе.
Устройство позиционируют как раритет не только для коллекционеров техники, но и для тех, кто ценит атмосферу прошлого. Это не просто телевизор, а символ эпохи, уже ставшей частью истории.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на онлайн-аукционах все чаще появляются предметы из прошлого, приобретающие историческую стоимость. Одним из таких лотов стал школьный букварь 1980 года, который сейчас оценивается более чем в 6 тысяч гривен.