Зуммеры не знают, как переключать каналы на этом советском телевизоре: сколько стоит раритет

Этот телевизор узнает каждый советский человек

Вещи со времен СССР привлекают ныне немало ценителей ретро, коллекционеров и просто ностальгирующих по прошлому, которые ищут в старых предметах дух эпохи и уникальный стиль. Так, появился интересный лот — в Украине продают настоящее сокровище с 50-х годов — самый популярный на тот момент телевизор "Рубин-102".

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Продавец оценивает раритет в 9 999 гривен и отмечает, что устройство в последний раз работало с антенной перед отключением.

Телевизор имеет массивный деревянный корпус, типичный для середины 20 века, а многочисленные царапины и потертости на нем лишь подчеркивают его возраст и подлинность. Именно так выглядели "окна в мир" в советских квартирах.

Как отметил автор объявления, доставка товара доступна через OLX по всей Украине.

Чем известен этот телевизор

"Рубин" — легендарная марка советских телевизоров, которую с 1956 года выпускал Московский телевизионный завод. Устройства этого бренда считались высококлассными и своеобразным "техническим прорывом" в Советском Союзе.

Устройство позиционируют как раритет не только для коллекционеров техники, но и для тех, кто ценит атмосферу прошлого. Это не просто телевизор, а символ эпохи, уже ставшей частью истории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на онлайн-аукционах все чаще появляются предметы из прошлого, приобретающие историческую стоимость. Одним из таких лотов стал школьный букварь 1980 года, который сейчас оценивается более чем в 6 тысяч гривен.