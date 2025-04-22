Зумери не знають, як перемикати канали на цьому радянському телевізорі: скільки коштує раритет

Цей телевізор впізнає кожна радянська людина

Речі з часів СРСР приваблюють нині чимало поціновувачів ретро, колекціонерів та просто ностальгуючих за минулим, які шукають у старих предметах дух епохи та унікальний стиль. Так, з'явився цікавий лот — в Україні продають справжній скарб із 50-х років — найпопулярніший на той час телевізор "Рубін-102".

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Продавець оцінює раритет у 9 999 гривень та зазначає, що пристрій востаннє працював із антеною перед вимкненням.

Телевізор має масивний дерев’яний корпус, типовий для середини 20-го століття, а численні подряпини та потертості на ньому лише підкреслюють його вік і автентичність. Саме такий вигляд мали "вікна у світ" у радянських квартирах.

Як зауважив автор оголошення, товар доступний із доставкою через OLX по всій Україні.

Чим відомий цей телевізор

"Рубін" — легендарна марка радянських телевізорів, яку з 1956 року випускав Московський телевізійний завод. Пристрої цього бренду вважалися висококласними та своєрідним "технічним проривом" у Радянському Союзі. Цікаво, що саме модель "102" була найпопулярнішою на ринку.

Пристрій позиціонують як раритет — не лише для колекціонерів техніки, а й для тих, хто цінує атмосферу минулого. Це не просто телевізор, а символ епохи, яка вже стала частиною історії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на онлайн-аукціонах все частіше з'являються предмети з минулого, що набувають історичної вартості. Одним із таких лотів став шкільний буквар 1980 року, який нині оцінюється в понад 6 тисяч гривень.