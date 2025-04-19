По нему учились 45 лет назад: в Украине продают букварь за поразительную цену (фото)

Проверьте свои книжные полки

На онлайн-аукционах все чаще появляются вещи из прошлого, имеющие коллекционную или историческую ценность. Одним из таких лотов стал школьный букварь 1980 года, который сейчас продается более чем за 6 тысяч гривен.

Лот, букварь 1980 года, согласно которому училось несколько поколений школьников в советской Украине, опубликовали на сайте Violity. Авторы учебника – заслуженный учитель УССР Борис Саженюк и его жена Мария Саженюк. Это четырнадцатое издание, входящее в серию букварей, использовавшихся в школах с 1968 по 1982 годы.

По описанию продавца букварь в удовлетворительном состоянии — без штампов библиотек, надписей или рисунков. Внутри сохранены все страницы и два приложения: разрезной алфавит и набор предметных рисунков.

Среди незначительных дефектов отмечены следы времени на обложке, износ уголков и небольшой надрыв на форзаце. Книга имеет твердый переплет, выполненный на украинском языке с цветными иллюстрациями.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что редкий кафель с изображением аквариумных рыбок выставлен на онлайн-аукционе по стоимости, соразмерной цене современного смартфона. Уникальную керамическую плитку изготовили на Харьковском плиточном заводе в 1989 году.