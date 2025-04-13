Весна "раскручивается" по полной: что можно смело сажать после заморозков в апреле 2025

Именно сейчас – время, чтобы начинать высаживать холодостойкие культуры

После того, как миновали весенние заморозки, можно смело начинать высаживать на грядки много холодостойких культур. В апреле, особенно во второй его половине, почва будет уже достаточно прогрета для высева семян и рассады разнообразных овощей и зелени.

Поскольку весна набирает обороты — после последних холодных ночей пора выходить в огород! Что смело можно высаживать в этом апреле, сообщает journeywithjill. "Телеграф" делится советами опытных садоводов.

Что посадить в апреле после заморозков:

Редис – одна из первых культур, которую можно сеять в открытую почву. Он быстро растет и не боится прохлады.

– одна из первых культур, которую можно сеять в открытую почву. Он быстро растет и не боится прохлады. Морковь — хорошо переносит прохладную погоду и прорастает даже при температуре +4–5°C.

— хорошо переносит прохладную погоду и прорастает даже при температуре +4–5°C. Свеклу — можно высевать, когда почва прогреется до +7–10°C.

— можно высевать, когда почва прогреется до +7–10°C. Лук-севок – высаживается ранней весной, как только почва разморозится и немного подсохнет.

Горох – не боится холода и быстро прорастает.

– не боится холода и быстро прорастает. Салат, шпинат, укроп, петрушка – все эти зеленые культуры выдерживают весеннюю прохладу.

– все эти зеленые культуры выдерживают весеннюю прохладу. Капуста белокочанная ранняя, брокколи, кольраби – рассаду можно высаживать в открытый грунт после прекращения заморозков.

Если погода неустойчива, следует прикрывать грядки агроволокном или пленкой на ночь, особенно для молодой рассады. Важно также следить за прогнозом погоды и избегать высадки в дни с возможными ночными заморозками.

Напомним, что этот месяц – самый удачный для посадки овощей. Раньше мы писали, что обязательно нужно сажать в апреле 2025 года.