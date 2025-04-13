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Весна "раскручивается" по полной: что можно смело сажать после заморозков в апреле 2025

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Кроме картофеля, в апреле сажают морковь, лук, свеклу и т.д. Новость обновлена 13 апреля 2025, 10:22
Кроме картофеля, в апреле сажают морковь, лук, свеклу и т.д.. Фото Pixabay

Именно сейчас – время, чтобы начинать высаживать холодостойкие культуры

После того, как миновали весенние заморозки, можно смело начинать высаживать на грядки много холодостойких культур. В апреле, особенно во второй его половине, почва будет уже достаточно прогрета для высева семян и рассады разнообразных овощей и зелени.

Поскольку весна набирает обороты — после последних холодных ночей пора выходить в огород! Что смело можно высаживать в этом апреле, сообщает journeywithjill. "Телеграф" делится советами опытных садоводов.

Что посадить в апреле после заморозков:

  • Редис – одна из первых культур, которую можно сеять в открытую почву. Он быстро растет и не боится прохлады.
  • Морковь — хорошо переносит прохладную погоду и прорастает даже при температуре +4–5°C.
  • Свеклу — можно высевать, когда почва прогреется до +7–10°C.
  • Лук-севок – высаживается ранней весной, как только почва разморозится и немного подсохнет.
Лук сеянка
Фото: blog.florium.ua
  • Горох – не боится холода и быстро прорастает.
  • Салат, шпинат, укроп, петрушка – все эти зеленые культуры выдерживают весеннюю прохладу.
  • Капуста белокочанная ранняя, брокколи, кольраби – рассаду можно высаживать в открытый грунт после прекращения заморозков.
Кольраби
Кольраби. Фото: pro-of.com.ua

Если погода неустойчива, следует прикрывать грядки агроволокном или пленкой на ночь, особенно для молодой рассады. Важно также следить за прогнозом погоды и избегать высадки в дни с возможными ночными заморозками.

Напомним, что этот месяц – самый удачный для посадки овощей. Раньше мы писали, что обязательно нужно сажать в апреле 2025 года.

Теги:
#Свекла #Овощи #Морковь #Горох #Огород