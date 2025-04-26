Неплохая прибавка к пенсии: в Киеве пенсионерам предлагают интересную работу с оплатой 1500 грн/день

Вакансии открыты на Контрактовой, Крещатике, Березняках

Пенсионерам в Киеве предлагают работу продавца мороженого с оплатой от 1500 гривен в день. График работы можно выбрать самостоятельно: 7 дней через 7 или 4 через 4 дня.

Компания обещает, что работа будет круглогодично, зимой будут продавать кофе и выпечку. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Помимо пенсионеров компания готова взять на работу студентов и людей с инвалидностью. Ветеранам обещают дать предпочтение при найме.

Работодатель предлагает полную занятость. В будние дни точки продажи открыты с 10:00 до 21:00, а по выходным и праздникам – с 12:00 до 22:00.

Для этой работы не требуется ни опыта, ни специального образования. Главное – уметь общаться с людьми и желание учиться. Продавцы консультируют покупателей и готовят мороженое.

Зарплату выдают еженедельно – от 1500 гривен за рабочий день. Основная ставка составляет 950 гривен плюс 4% выручки. В месяц можно заработать от 20 до 27 тысяч гривен.

Зимой продавцы мороженого не сидят без работы – продают кофе и выпечку. Поэтому работа круглогодичная, а не только на сезон.

Точки продаж есть в ТРЦ "Лавина", на Крещатике, Контрактовой площади и на Березняках. Есть как магазины, так и киоски с кондиционерами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что активным пенсионерам предлагают заработок на грибах. В компании будут учить и все расскажут.