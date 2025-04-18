Россия ударила по олимпийскому объекту в Днепре (видео)

РФ продолжает уничтожать спортивную инфраструктуру Украины

В пятницу, 18 апреля, в результате удара РФ по Днепру была повреждена база олимпийской подготовки "Водно-спортивный комбинат". Накануне Россия полностью разрушила ледовую "Фаворит-Арену" в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в telegram. Кроме того, значительные разрушения административных помещений также получила Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта, которая находится на территории комплекса. В Министерстве отметили, что разрушение этого объекта станет серьезным ударом для спортивного сообщества города и региона.

"Россия разрушила базу, на которой готовились потенциальные будущие чемпионы мира, Олимпийских игр. Это очередное доказательство, что Россия не стремится к миру и доказывает, что война — это не политика. Война – это преступление. И мы не имеем права сделать спортивное движение соучастниками такого преступления" — заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили и уничтожили около 726 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых 18 баз олимпийской подготовки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против известных россиян. Под ограничения попали также завершившие карьеру спортсмены.