Пожары и пострадавшие: в Каменском на Днепропетровщине "шахед" ударил в многоэтажку

В результате российского удара пострадали три человека, в том числе ребенок

Российские ударные беспилотники ночью налетели на город Каменское в Днепропетровской области Мишенью россиян снова стало гражданское население, в том числе один вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку, есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, в результате удара россиян в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

"Каменское. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на местах. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них — ребенок ", — написал он.

О погибших пока не сообщалось. Глава ОВА пообещал предоставить более детальные итоги российской атаки по гражданским уже утром.

Отметим, российские оккупанты в последнее время целенаправленно бьют по жилым многоэтажкам. Так, в ночь с 25 на 26 апреля оккупанты ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Павлограде на Днепропетровщине, тогда были разрушения, пострадавшие и погибшие.

24 апреля Россия массированно атаковала Украину с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. РФ причинила много жертв в результате атаки. Больше всего людей погибло в Киеве, где баллистическая ракета россиян попала в многоэтажное здание. Всего в столице из-за этого российского теракта погибли 12 человек.