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Такие уже не продают: какие часы носит глава ГУР Олег Иващенко

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Это могут быть Garmin fenix
Это могут быть Garmin fenix. Фото Коллаж "Телеграфа"

Аксессуар руководителя ГУР относится к предыдущим поколениям популярной линейки

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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко носит спортивные часы Garmin с массивным круглым корпусом и темным ремешком. Они подходят для тренировок, ориентирования на местности и отслеживания физической активности.

Как рассказали "Телеграфу" в одном из профильных интернет-магазинов, на запястье чиновника может быть модель Garmin fenix 5 или ее предшественник – fenix 3. Обе модели относятся к старым поколениям линейки и уже сняты производителем с продажи.

Олег Иващенко в военной форме с часами на левом запястье разговаривает с людьми, рядом женщина с букетом
Олег Иващенко носит спортивные часы Garmin с круглым корпусом и темным ремешком

Какие характеристики у Garmin fenix 5

Garmin fenix 5 – мультиспортивные GPS-часы, представленные в 2017 году. Диаметр их корпуса – 47 мм, толщина – 15,5 мм. Цветной дисплей имеет диаметр 30,5 мм и разрешение 240 × 240 пикселей. С силиконовым ремешком часы весят 85 г.

Мужчина с часами на запястье, рядом женщина и черные часы Garmin на белом фоне
Часы Garmin fenix 5

Часы поддерживают GPS и спутниковую систему, оснащены оптическим датчиком пульса на запястье, электронным компасом, барометрическим высотомером и гироскопом. Модель считает шаги, отслеживает сон и тренировки, оценивает максимальное потребление кислорода (VO₂ max), статус и нагрузку во время занятий спортом, а также помогает контролировать восстановление после них. На экран поступают уведомления со смартфона. По данным производителя, батарея Fenix 5 работает до двух недель в режиме смарт-часов и до 24 часов с GPS.

Чем Garmin fenix 3 отличается от преемника

Garmin fenix 3 создали для спорта и активного отдыха. Его корпус больше – 51 × 51 × 16 мм. Диаметр дисплея составляет около 30 мм, поэтому по размеру экрана модели близки. У fenix 3 разрешение ниже – 218 × 218 пикселей.

Garmin Fenix 3
Garmin Fenix 3

Производитель заявлял для fenix 3 до 20 часов работы с GPS и до шести недель в режиме обычных часов. Предшественник также поддерживает GPS и GLONASS, имеет компас и высотомер, отслеживает спортивную активность и помогает ориентироваться на местности. Более новые функции анализа тренировок в этой модели недоступны.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый носит цифровые часы Casio A168WA-1, которые стоят около 40 евро. Эти часы появились в 1995 году.

Теги:
#Годинник #Олег Иващенко