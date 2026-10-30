Военный пил подаренный виски во время видео-свидания. Девушка фиксировала это на видео. В бутылке был метадон
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Они регулярно общались по видео-связи. Она предложила подарок, а отравленный напиток от ее имени подготовил и прислал другой исполнитель. Военный погиб.
Об этом случае рассказал глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью УНИАН.
Памятка для военных:
Не употребляйте алкоголь, лекарства или другие вещества непроверенного происхождения. Даже если это подарок от старого знакомого. Требование выпить или принять что-нибудь на камеру — сигнал опасности.
Видео-вызовы и реальные свидания не гарантируют безопасность. Даже знакомый человек может действовать по указаниям врага.
Прекратите подозрительный контакт, если вас настойчиво расспрашивают о службе, требуют засекреченную информацию или встречи наедине.
Сохраните переписку, данные аккаунта и телефонный номер. Звоните по телефону 102 — работников уже проинструктировали. Не пытайтесь самостоятельно разоблачить собеседника.
Передайте памятку знакомым военным. Командиров полиция просит предупредить личный состав.