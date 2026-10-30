Военный пил подаренный виски во время видео-свидания. Девушка фиксировала это на видео. В бутылке был метадон

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Они регулярно общались по видео-связи. Она предложила подарок, а отравленный напиток от ее имени подготовил и прислал другой исполнитель. Военный погиб.

Об этом случае рассказал глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью УНИАН.

Памятка для военных:

Не употребляйте алкоголь, лекарства или другие вещества непроверенного происхождения. Даже если это подарок от старого знакомого. Требование выпить или принять что-нибудь на камеру — сигнал опасности.

Видео-вызовы и реальные свидания не гарантируют безопасность. Даже знакомый человек может действовать по указаниям врага.

Прекратите подозрительный контакт, если вас настойчиво расспрашивают о службе, требуют засекреченную информацию или встречи наедине.

Сохраните переписку, данные аккаунта и телефонный номер. Звоните по телефону 102 — работников уже проинструктировали. Не пытайтесь самостоятельно разоблачить собеседника.

Передайте памятку знакомым военным. Командиров полиция просит предупредить личный состав.