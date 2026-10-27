Самая высокая переправа Киева под ударом: чем уникален Южный мост и почему Россия не сможет его разрушить

По предварительным данным, повреждено дорожное полотно и конструкции

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Россияне снова атаковали Южный мост в Киеве. Есть попадание в инфраструктуру моста, движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

По данным мониторинговых каналов, во время ночной атаки по Южному мосту произошло попадание по меньшей мере трех баллистических ракет. Повреждены дорожное полотно и конструкции моста.

Так выглядит мост после атаки. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Специалисты оценивают степень повреждений. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Южный мост перекрыт после удара — как ходит транспорт

Как проинформировали в КГГА, из-за перекрытия Южного моста поезда метро курсируют между станциями "Сырец" — "Выдубичи", в то время как движение между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" временно приостановлено.

Из-за ограничений в работе метро на маршруты вышли дополнительные автобусы, в частности, увеличили количество транспортных средств на маршрутах №№22, 91 — они временно следуют через Дарницкий мост.

Почему Южный мост важен

Южный мост – одна из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Его значение выходит за рамки городского сообщения, ведь через него проходит значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.

Как рассказывал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов в интервью The Village, через Южный мост проходит около 90% транзитного трафика между двумя берегами. Остальной транспорт использует другие киевские мосты, а также переправы в Каневе, Черкассах, Кременчуге и южнее.

Южный мост также соединяет важные транспортные направления – трассы М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп и М-03 Киев – Харьков – Изюм – Славянск. Кроме того, через него проходит значительная часть военного трафика.

Чем особенный Южный мост

Южному мосту в Киеве сейчас 35 лет. 25 декабря 2026 будет 36 лет от открытия автомобильного движения. Это самый высокий мост столицы и первый вантовый мост с рельсовым транспортом, построенный в СССР.

Южный мост, 2010 год. Фото: Википедия

Мост открывали дважды – до и после Независимости

Южный мост проходит через Голосеевский и Дарницкий районы столицы. На правом берегу она соединяет Саперно-Слободскую улицу со Столичным шоссе, а на левом ведет к проспекту Николая Бажана на Позняках. Переправа является частью автомобильного пути международного значения М03/E40.

Южный мостовой переход начали строить в 1983 году. Переправа должна была соединить центр Киева с активно развивавшимися левобережными районами. Через Днепр планировалось проложить автомагистраль и линию метро.

Южный мост является важной переправой через Днепр. Фото: Facebook

Проект разработал заслуженный строитель Украины Георгий Фукс, ставший и главным инженером. На строительство моста потратили 112 млн рублей. В то время мост считали самым современным в СССР.

Автомобильное движение открыли еще в советское время, а поезда метро пошли по мосту уже в независимой Украине – 30 декабря 1992 года. В тот день открыли участок Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Осокорки". Таким образом, у переправы две даты открытия, между которыми прошло два года.

Зачем мосту 133-метровый пилон

Южный мост имеет 1256 метров в длину и 41 метр в ширину. Самая заметная его часть – 133-метровый пилон, к которому на вантах подвешена стальная конструкция. Благодаря высоте пилона переправа стала самым высоким мостом Киева.

Пилон Южного моста имеет 133 метра. Фото: Вечерний Киев

Инженеры выбрали вантовую конструкцию, чтобы оставить широкий пролет для речного транспорта. Судоходный пролет имеет длину 271 метр. От правого берега к нему ведет балковая эстакада из сборного железобетона.

На мосту шесть автомобильных полос – по три в каждую сторону. Посредине, между встречными потоками машин, пролегают пути Сырецко-Печерской линии метрополитена. Сочетание вантовой конструкции с рельсовым транспортом явилось особенностью проекта.

Может ли Россия разрушить Южный мост

Военный эксперт Олег Стариков объяснил "Телеграфу", что разрушить киевские мосты беспилотниками невозможно. Для этого врагу понадобился бы точный удар баллистической или крылатой ракетой большой мощности.

"Но с учетом того, что мосты производились на случай ядерной войны, поэтому уничтожить их современным российским оружием невозможно. В настоящее время у противника нет конвенционных средств вооружения, которые могут это сделать", — отметил Стариков.

Напомним, как сообщал "Телеграф", это уже четвертый российский удар по Южному мосту этой осенью. Первые два враг совершил 1 и 2 октября. Затем РФ атаковала переправу баллистикой 22 октября.