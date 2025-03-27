Бывший посол Украины в США Валерий Чалый об условиях, при которых может заключаться Соглашение о критических минералах между Украиной и США

Соглашение о критических минералах Украины с США может заключаться, но только при соблюдении нескольких условий:

1. Рассматриваются, прежде всего, ресурсы, которые могут быть добыты на временно оккупированных территориях. Соответственно, по мере деоккупации украинских земель добыча и поступление будет увеличиваться.

2. США обязуются и дальше признавать РФ агрессором и никоим образом не сотрудничать с физическими и юридическими лицами, грабившими украинскую собственность, в частности критические минералы, на украинской незаконно аннексированной и временно оккупированной территории в пределах международно признанных границ Украины. Зато применять к ним санкции.

3. Никакие финансовые ресурсы, поступившие из США в Украину до вступления Соглашения в силу, не могут рассматриваться в качестве долгов Украины.

4. Подготовка и заключение Соглашения происходит на всех стадиях в соответствии с Конституцией и законами Украины, в частности, Законом "О международных договорах Украины".

5. В соответствии с Законом "О международных договорах Украины", этот международный договор заключается Президентом Украины (Статья 3 п.1) от имени Украины (Статья 3, пункт г) и вносится в Верховную Раду Украины на ратификацию. Рассмотрение вопроса Парламентом Украины происходит в соответствии с законами и нормативными актами Украины с соблюдением всех необходимых процедур и максимальной прозрачностью для общества.

И вообще, хочется услышать от власти четкую позицию относительно красных линий в этом вопросе и как эти украинские ресурсные "подарки", права на которые принадлежат Украинскому народу, будут компенсированы гарантиями безопасности.

Источник: сообщение Чалого в Facebook