Не только парад на Красной площади. "Правый сектор" назвал условия мира с Россией

Без усилий всего украинского народа достичь желаемого будет трудно

Украина должна идти на мирные переговоры с Россией, однако окончание войны должно сопровождаться рядом условий. Победа ВСУ должна гарантировать нам крепкий мир, однако это невозможно без усилий всего народа.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, какие красные линии для ПС должны оставаться незыблемыми.

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— Переговоры должны быть. Всякая война закончится переговорами. Для "Правого сектора" это должен быть парад на Красной площади, где сине-желтые и красно-черные флаги будут подняты над Кремлем, говорит националист.

Он очень хочет, чтобы так было, потому что это обеспечит будущим поколениям более или менее спокойную жизнь на десятки лет.

— Но я подозреваю, что это трудновыполнимый вариант. Особенно, учитывая, что происходит у нас в стране. Как серьезно мы хотим победить? Россияне сейчас хотят победить, чем мы, — говорит начальник Главного штаба ДУК.

По его мнению, украинцы могут хотеть победить, но почему-то это желание не имеет какого-либо воплощения.

– Армия не вытянет войну. Войну вытянет только народ. Армия в итоге просто закончится. Пока народ серьезно не поймет, что других вариантов нет, а только выиграть эту войну, отстоять свое, наши перспективы будут очень грустные. Армия будет воевать, держать фронт, уничтожать врага, но без усилий всего народа, будет очень тяжело, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как из СЗЧ и "бусифицированных" сделать хороших бойцов.