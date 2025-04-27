Укр

Песков увидел "общие позиции" с Трампом и высказался о мирном соглашении с Украиной

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Дональд Трамп и Дмитрий Песков Новость обновлена 27 апреля 2025, 16:35
Дональд Трамп и Дмитрий Песков. Фото Коллаж, "Телеграф"

Переговоры не могут быть публичными

Мирное соглашение о прекращении огня в Украине пока не будет обсуждаться. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что "позиция США в отношении войны совпадает с российской".

Такое заявление он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе России, а президент Украины Владимир Зеленский "это понимает".

В интервью РосСМИ Песков заявил, что переговоры России и США по Украине не могут быть публичными.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о любых условиях. Работа эта не может вестись в публичном формате. Это может быть только в дискретном формате", — отметил он.

Песков сказал пропагандисту, что "видение президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине совпадает с российской позицией".

"Я не являюсь пресс-секретарем Трампа, я являюсь пресс-секретарем Путина. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", — подытожил он.

Напомним, заявления президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после встречи на похоронах Папы Римского говорят о том, что перемирие в войне стало как никогда близким. Однако Украина рискует лишиться позиции.

Ранее Телеграф писал, что Украина будет делать с оккупированными территориями.

Теги:
#Украина #Крым #Переговоры #Дмитрий Песков #Дональд Трамп