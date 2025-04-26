"Близки к договоренности": Трамп прилетел в Рим и сделал заявление о мирных переговорах по Украине

Трамп заявил, что нужна "встреча на самом высоком уровне", чтобы заключить "мирное соглашение"

Президент США Дональд Трамп уже прилетел в Рим, чтобы принять участие в мероприятиях на похоронах Папы Римского Франциска. Он заявил, что планируется встреча с представителями Украины и России по прекращению войны, и что значительное количество "ключевых пунктов" так называемого "мирного соглашения" уже якобы было согласовано.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social. По его словам, Киев и Москва якобы "очень близки к договоренности" о мире; теперь нужна встреча "на самом высоком уровне", чтобы наконец в войне можно было "поставить точку".

"Большинство ключевых пунктов уже согласовано… Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну", – написал он, добавив, что обеим сторонам нужно "прекратить кровопролитие сейчас".

Впрочем, у западных СМИ есть по этому поводу другое мнение. По их данным, Украина и США имеют очень серьезные разногласия по поводу условий так называемого "мирного соглашения" с Россией: пункты, которые пытается продвигать президент Дональд Трамп, неприемлемы для Киева. В первую очередь, это вопрос признания контроля российского режима над Крымом и гарантии безопасности для Украины.

Даже в США на лояльном Белому дому телеканале эксперты заявили, что оптимизм президента по поводу того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни, просто неуместен. Все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, тогда как против России президент США ничего не предпринимает, а российский правитель Владимир Путин демонстрирует, что он не желает мира.

На это накладывается тот нюанс, что в Белом доме очень хотят завершить войну в Украине за первые 100 дней президентства Трампа – чтобы показать хоть какую-нибудь "победу". Сам же американский лидер уже жалуется собственному окружению, что прекращение войны оказалось сложнее, чем он ожидал.