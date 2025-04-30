Россия усилила обстрелы Украины на фоне "мирных переговоров": в ООН указали на тревожную тенденцию

Россия лжет, что готова говорить о "мире", а тем временем усилила обстрелы Украины, чтобы убить больше гражданских

Российский режим, несмотря на свои официальные заявления, не демонстрирует признаков того, что он готов к мирным переговорам о войне в Украине. Напротив, на фоне разговоров о "мире" россияне значительно усилили атаки на гражданское население Украины.

Об этом заявили заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Розмари Дикарло и помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя во время заседания Совбеза ООН, сообщает "Укринформ". По заявлению Дикарло, только в апреле россияне убили 151 и ранили 697 гражданских в Украине. Также россияне избивали по объектам энергетики Украины, хотя врали, что не обстреливают их.

"За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам. Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов… Вторжение России является вопиющим вызовом фундаментальным принципам, что ставит воодушевляющий фундаментальный принцип. Нужно добиться полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня как важнейшего первого шага к прекращению насилия и созданию условий для установления всеобъемлющего и устойчивого мира, который будет предусматривать уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", – заявила она.

Мсуя также подтвердила, что, несмотря на заявления России о "мире", на самом деле обстрелы Украины только усилились. По ее словам, Совбез ООН должен обеспечить защиту гражданского населения и критической инфраструктуры от российских терактов, а также увеличить финансовую поддержку Украины.

"Недостаточное финансирование заставляет сворачивать важнейшие программы, несмотря на то, что оперативная обстановка становится все сложнее и опаснее", — добавила помощница генсека ООН.

Напомним, что в Кремле цинично отреагировали на массированную атаку по Украине, в результате которой более 90 человек пострадали и 12 погибли. Там заявили, что поскольку так называемое "Пасхальное перемирие" закончилось, то удары по Киеву "оправданы" и "законны". А еще раньше пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что убийство гражданских в Украине не является военным преступлением. Министр иностранных дел России Лавров подтвердил, что российская оккупационная армия будет и дальше убивать в Украине гражданское население, атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Между тем, россиян очень напрягла реакция США. Сначала Трамп очень негативно отозвался о действиях России, призвав Путина срочно остановить обстрелы Украины. А в Риме Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут. Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал прибегать к подробностям. А Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет добиться мира.