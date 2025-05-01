Немецкая кирха и плачущий загадочный дом: какие тайны бережет Лютеранская улица в Киеве

Эта небольшая улица в историческом центре Киева хранит в себе значительную часть культурного наследия столицы, рассказывая о разных эпохах и судьбах людей

Киев – город тысячелетней истории, где каждая улица может рассказать свою уникальную историю. Среди них особое место занимает улица Лютеранская – один из самых атмосферных уголков старого города, где сохранился дух прошлых веков.

Расположенная в элитном районе Липки, эта небольшая улица стала свидетелем многих исторических событий и сохранила архитектурные шедевры разных эпох. От немецкой кирхи до загадочного Дома плачущей вдовы — каждое здание здесь живое свидетельство многонациональной истории украинской столицы.

От Графского до Лютеранского: смена имен

Первоначально улица называлась Графская. Существует несколько версий происхождения этого названия: возможно, оно было связано с графами Левашовым и Гурьевым, которые проживали неподалеку, или происходила от местной топографии — Графская гора.

В XIX веке большое внимание планировке улицы уделял киевский генерал-губернатор Николай Анненков. Его вклад был настолько весом, что улицу даже планировали назвать его именем.

Однако впоследствии улица получила название Лютеранская. Причиной стало поселение немецкой лютеранской общины, которая выбрала это место для своего духовного центра – кирхи, игравшей важную роль в жизни сообщества.

Духовный центр немецкого общества

История лютеранской церкви в Киеве началась еще в конце XVIII века на Подоле. Однако после сокрушительного пожара 1811 года общине пришлось искать новое место для своего храма. Выбор пал на район Липки, а именно на территорию современной Лютеранской, 22.

Со временем немецкая община города росла, и в 1857 году была освящена новая каменная церковь, построенная в готическом стиле по проекту талантливых архитекторов Штрома и Шлейфера. Храм отличался великолепной акустикой и стал не только религиозным, но и образовательным центром.

При кирхе функционировали мужское реальное училище и женская гимназия, известные своей строгой дисциплиной и качественным образованием. Здесь воспитывались дети немецких поселенцев и других жителей Киева, которые дорожили немецкой педагогической традицией.

Сулимовка: дом милосердия

Особым историческим сооружением улицы Лютеранской является дом №16 – благотворительный комплекс, известный как Сулимовка. Своим названием он обязан первому владельцу – генералу и помещику Акиму Сулиме, потомку славного украинского гетмана Ивана Сулимы.

После смерти Акима Сулимы здание перешло в собственность государства с четким назначением – помощь нуждающимся. В 1859 г. состоялось торжественное открытие благотворительного комплекса, на котором присутствовал сам император Александр II.

Сулимовка стала настоящим приютом милосердия: здесь находили убежище пожилые люди, ученицы гимназий, вдовы. В комплексе функционировали госпиталь, всевозможные мастерские и церковь Святого Александра Невского. Сегодня это историческое здание полностью отреставрировано и находится в частной собственности, но оно до сих пор излучает атмосферу благотворительности прошлых времен.

Дом плачущей вдовы: тайны модерна

Еще одно выдающееся сооружение улицы Лютеранской – дом №23, известный как "Дом плакучей вдовы". Построенный в 1907 году по проекту архитектора Эдуарда Братмана в стиле модерн, он привлекает внимание необычным женским образом на фасаде.

Особенность скульптуры состоит в том, что во время дождя создается впечатление, будто женское лицо плачет – вода стекает, создавая эффект слез. Это придает зданию определенную мистическую атмосферу и делает ее одним из самых романтичных сооружений Киева.

Первый владелец дома – купец Сергей Аршавский – вряд ли мог предположить, что его дом станет архитектурным памятником. После национализации 1918 года в здании размещались разные организации, а сегодня здесь находятся государственные структуры. Несмотря на смену владельцев и назначения, дом хранит память о своем прошлом и остается одним из самых ярких примеров киевского модерна.

Лютеранская сегодня: живой музей истории

Сегодня улица Лютеранская – это настоящий музей под открытым небом, где каждое здание рассказывает свою уникальную историю. Прогуливаясь по этой улице, можно проследить разные архитектурные стили: от классицизма до модерна, почувствовать дух прошлых эпох и представить жизнь киевлян разных времен.

Лютеранская улица отражает поликультурную историю Киева, напоминая о вкладе немецкого общества в развитие города. Она демонстрирует, как разные народы и конфессии мирно сосуществовали в столице Украины, обогащая ее культурное наследие.

Ранее "Телеграф" рассказывал об овраге, в котором собирались бездомные. А сегодня на этой улице разместились посольства европейских стран.