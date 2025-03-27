Об этом здании ходят легенды: кто "плачет" на фасаде дома на Лютеранской (фото)

Этот особняк буквально оживает во время дождя: женское лицо на его фасаде словно проливает слезы

Дом "плачущей вдовы", расположенный на улице Лютеранской, 23 в Киеве, остается одним из самых загадочных и интригующих архитектурных памятников города. Построенный в 1907-1908 годах по заказу купца Сергея Аршавского, этот особняк представляет собой яркий пример стиля модерн, который был популярен в начале XX века.

Окружающие дом легенды и загадки только добавляют ему шарма. Некоторые утверждают, что та самая голова была создана по заказу Аршавского в память о его жене, в то время как другие считают, что это просто художественный элемент. Независимо от истинной истории, маскарон стал символом Киева и привлекает туристов со всего мира.

Архитектурные особенности

Особняк выполнен в асимметричном стиле с полуциркульными окнами и цементным рустом на первом этаже. Фасад здания украшен кованым металлом, гранитом, лепными украшениями из цемента, а также лабрадоритом и оливковой керамической плиткой. Каждый этаж состоит из десяти комнат, прихожей и буфетной. Парадная лестница оформлена мрамором, а "черная" лестница — гранитом. Интересно, что в интерьерах особняка сохранились оригинальные двери, дверные ручки и даже старые радиаторы.

Маскарон — изюминка здания

Самой интересной особенностью особняка является маскарон в виде женского лица на фасаде здания. Во время дождя вода стекает по лицу, создавая впечатление, что женщина плачет. Этот необычный элемент стал символом дома и привлекает внимание всех, кто проходит мимо. Согласно легенде, маскарон изображает жену Сергея Аршавского, которая умерла во время строительства особняка. Однако, нет документальных подтверждений этой версии, что делает историю еще более интригующей.

История и современное использование

Дом "плачущей вдовы" был построен для Сергея Аршавского, после Аршавского его приобрел киевский купец Товий Апштейн в 1913 году. Интересно, что инициалы сыновей Апштейна (Соломона и Самуила) совпадали с монограммой "СА" на фасаде здания. В 1918 году здание было национализировано и использовалось для различных государственных нужд.

Сегодня дом входит в состав Администрации Президента Украины и иногда используется для приема зарубежных делегаций. Внутри здания сохранились красивые интерьеры, включая потолки и лестницы. Посетить дом можно только в рамках бесплатных экскурсий, которые необходимо бронировать заранее. Интересно, что во время экскурсий можно увидеть не только исторические интерьеры, но и современные элементы, которые были добавлены для нужд Администрации Президента.

Этот особняк не только является архитектурной достопримечательностью, но и напоминает о богатом прошлом Киева. Его уникальный облик и история делают его обязательным местом для посещения всех, кто интересуется архитектурой и культурой Украины. Дом "плачущей вдовы" — это не просто здание, а часть истории и легенд Киева, которая продолжает завораживать и интриговать всех, кто его видит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится "дом Кличко" и сколько стоит жить рядом с мэром. Кстати, это здание считают едва ли не самым красивым в Киеве.