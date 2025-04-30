Этому району уже более 200 лет: как появилась Татарка в Киеве и почему полиция не спешила туда наведаться

Этот район, когда-то считавшийся неблагополучной окраиной, сегодня предстает как живое свидетельство многослойной истории украинской столицы

Татарка — один из старейших районов Киева, который сегодня находится почти в самом центре города. Несмотря на это, здесь сохранились дома XIX века, а многие улицы помнят времена, когда Татарка была окраиной столицы.

Извилистые улочки, старинные усадьбы, деревянная церковь конца XIX века — всё это создает особый мир, где время словно замедляет свой бег. "Телеграф" предлагает в него заглянуть.

Как формировалась Татарка

Название района связано с тем, что в середине XIX века сюда переселилась группа татар из Нижнего Новгорода. Сначала они жили у подножия холма, ближе к Подолу, занимались мыловарением и торговлей. Позже освоили и вершину холма. Система улиц здесь почти не менялась уже более века, а некоторые улицы готовятся отметить 200-летие. Район постепенно заселяли и другие жители, в том числе переселенцы с Подола и Оболони.

Сегодня Татарка — это такая интересная местность в Киеве, которая тянется узким и извилистым холмом между Подолом, Глубочицей, Щекавицей, Лукьяновкой, Юрковицей, а еще Волчьим и Репьяховым ярами. Здесь особый рельеф, и район сохранил многие черты старого Киева.

Главные улицы Татарки — это Лукьяновская, Старая Поляна, Князя Владимира Мономаха, Татарская, Нагорная, Макаровская, Загоровская, Половецкая и Печенежская.

Ул. Лукьяновская

Исторические события и архитектура

В начале XX века Татарка считалась окраиной и даже неблагополучным районом. Полиция сюда наведывалась редко, а густые заросли и овраги отделяли Татарку от остального города. В 1911 году здесь произошло громкое событие — так называемое "дело Бейлиса". В одной из пещер нашли тело мальчика, а в убийстве обвинили Менделя Бейлиса, работника кирпичного завода. Позже выяснилось, что обвинение было сфабриковано, и Бейлис был оправдан, но до этого он провёл в тюрьме два с половиной года и был вынужден покинуть Киев.

Современная Татарка — это сочетание разных архитектурных стилей: старинные усадьбы, сталинские дома, панельки 80-х и современные новостройки. Некоторые дома выделяются резными деревянными дверями, коваными лестницами и необычной кирпичной кладкой. Например, на улице Нагорной сохранился особняк провизора Савранского, построенный в начале XX века из желтого кирпича с завода Зайцева.

Природа и знаковые места

Район окружён оврагами, у каждого из которых своя история. Например, Волчий Яр, где раньше водились хищники, или Кмитов Яр, названный по фамилии владельца этих земель. Здесь берёт начало река Глыбочица, которую сейчас заключили в коллектор, а раньше она протекала по Татарке и Подолу.

Главная достопримечательность Татарки — Свято-Макарьевская церковь, единственная деревянная церковь конца XIX века, сохранившаяся в Киеве. Рядом — здание воскресной школы и старые захоронения. В 1947 году для храма иконы писал художник Иван Їжакевич.

На одном из склонов над улицей Кирилловской сохранился дачный поселок 1950-х годов. Сюда можно попасть только пешком по узким тропинкам. В глубине района остались старые домики и следы бывшего Николае-Орданского кладбища.

Татарка сегодня

Сейчас Татарка — это район, где прошлое и настоящее близко соседствуют. Здесь живут потомки старых поселенцев и новые жители. Архитектура и атмосфера района сохраняют память о его истории, несмотря на современные изменения.

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