"Подарок Трампу" или выгода для Украины? Эксперты оценили соглашение об ископаемых с США

Эксперты рассказали о плюсах и минусах соглашения о ископаемых для Украины

Украина подписала соглашение об ископаемых. Несмотря на то, что конечные условия изменили, все же существуют опасения, что подписание противоречит экономическим выгодам Украины, заставит платить за ранее предоставленную военную помощь.

Поэтому "Телеграф" узнал у экспертов, какие последствия будет иметь этот документ для Украины и действительно ли он отвечает национальным интересам.

Владимир Фесенко: "Документ имеет больше тактическое значение"

На вопрос журналиста об общей оценке документа, украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко ответил так: "Если давать такую общую оценку, то этот документ для нас на данный момент имеет больше тактическое значение. И потенциально, если все будет в порядке, если другие документы будут работать должным образом, то возможно это соглашение будет иметь в перспективе стратегическое значение. Но тактическое значение для нас сейчас гораздо важнее".

Для американцев, по его мнению, документ более важен, чем для украинцев: "Именно поэтому его подписание состоялось 30 апреля, как раз тогда, когда отмечалось сто дней президентства Трампа, и это был такой символический подарок Трампу — и со стороны его команды, и со стороны Украины".

Как говорит политолог, главное достижение украинских переговорщиков состоит в том, что удалось избежать проблемных и неприемлемых моментов, которые содержались в предыдущих вариантах документа.

"Нам удалось избежать главной проблемы — чтобы та помощь, которая нам предоставлялась ранее, первые три года великой войны с Россией, не была признана долгом, за который мы должны платить. Ну и удалось избежать двух других больших проблем — это ограничение нашего экономического суверенитета, которое фактически было в первом варианте соглашения, и пунктов, которые противоречили нашей европейской интеграции", – объяснил Фесенко.

Владимир Фесенко назвал три ключевых плюса для Украины от подписания этого соглашения:

"Во-первых, это соглашение — инструмент сохранения интереса Трампа к Украине. Во-вторых, сохранение его интереса, мотива продолжить мирные переговоры о завершении войны — в этом главный политический смысл этого соглашения на данный момент. А в перспективе это будет инструмент привлечения прямых инвестиций из США в нашу экономику".

Что касается ратификации в Верховной Раде, то политолог предполагает, что документ будет утвержден, поскольку все осознают риски: "Все понимают, в том числе оппозиция — если документ не будет ратифицирован, это приведет к охлаждению в отношениях между США и Украиной. Это спровоцирует негативную позицию Трампа к Украине. Это будет подарок Путину".

В то же время, со стороны некоторых депутатов будут резкие заявления. "Безусловно критика будет. Найдутся депутаты (может Гончаренко, может кто-то еще) — возможно, кто-то еще будет таким патриотом, защитником природных ресурсов, чтобы мы не продавали их американцам. Может такой патриоткой и Безуглая выступить".

Владимир Дубовик: "Соглашение важнее для Трампа"

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета Владимир Дубовик считает, что документ имеет большее значение для американской стороны.

"Думаю, что это соглашение до сих пор более важно для Трампа, чем для Украины. Трамп хочет показать, что американские деньги на поддержку Украины в предыдущие годы будут возвращаться в США, и что у него есть хоть какой-то прогресс на "украинском направлении"", — отметил эксперт.

Впрочем, для Украины плюсов немного: "Я не думаю, что это соглашение может выступить в качестве гарантии украинской безопасности или приблизит получение нового пакета помощи — гуманитарной или военной — со стороны США".

"Поэтому для Украины это остается вынужденным шагом, чтобы не раздражать Вашингтон. Но приятно видеть, что украинская сторона, как с предыдущим текстом в феврале, так и с нынешним текстом, очень хорошо поработала и смогла добиться существенного улучшения соглашения с точки зрения Украины", — подытожил политолог.

Виталий Кулик: "Не вижу пользы для Украины"

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подверг критике подписание документа Украиной.

"Я являюсь оппонентом этого соглашения, считаю, что его не нужно было подписывать. Таблеткой, которая может создать иллюзию о том, что наши позиции защищены, является то, что соглашение разделено на две части. Это меморандум о намерении и второе соглашение, которое имеет 12 страниц и тоже является каркасом будущего соглашения."

Несмотря на то, что нынешний вариант документа оказался лучше предыдущих предложений, он все равно не отвечает интересам Украины: "Оно оказалось немного лучше, чем мы думали раньше, но все равно ничего хорошего для Украины. Природные ресурсы, такие как газ, нефть, будут отданы в фонд. США будут определять направления и влиять на операционные акции. Это вроде бы даст Штат без такого соглашения".

Однако больше Кулика беспокоит не это, а то, что будущая военная помощь будет считаться тем, за что у нас будет возможность платить. "Мы будем оплачивать эту помощь", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин может использовать соглашение о недрах между Украиной и США. Названы риски.