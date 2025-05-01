Шмыгаля вызвали в парламент из-за соглашения о ископаемых — Кондратюк

Объяснение соглашения о ископаемых украинцам не менее важно, чем его подписание, считает вицеспицерка

Верховная Рада собирается заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу нюансов подписания соглашения о полезных ископаемых из США. Шмыгаля уже вызвали в парламент, чтобы узнать всю информацию о документе, подписанном без предварительных консультаций с нардепами.

Об этом сообщила вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что любое улучшение отношений Украины и Штатов является "стратегическим и приоритетным". При этом, по ее словам, очень важно учитывать, будет ли подобное соглашение влиять на систему гарантий безопасности Украины.

"Пока у нас нет полного текста, выводы делать сложно. Должны понять, это межправительственное соглашение — единственное, что должно быть подписано между Украиной и США, или нужны еще приложения, технические соглашения. Накануне в американской прессе говорили о подписании трех договоров", — добавила Кондратюк.

Она отметила, что в ВР собираются заслушать выступление премьера Дениса Шмыгаля по поводу документа. По ее мнению, подобные стратегические соглашения украинцы должны узнавать не от партнеров или иностранных СМИ, а "от собственного правительства, которому страна доверила защищать интересы своего народа".

"Мы хотим услышать информацию, потребует ли подписанное межправительственное соглашение ратификации парламентом. Если да — полный текст соглашения должен поступить от Кабинета Министров Украины. Комитет по иностранным делам должен рассмотреть его на своем заседании. В случае положительного заключения соглашение должно быть вынесено в сессионный зал и ратифицировано большинством голосов — 226", — подчеркнула политик.

Напомним, что многие известные украинцы, в том числе и сам премьер-министр Денис Шмигаль, довольно положительно оценили факт заключения соглашения по ископаемым с Соединенными Штатами. Экс-министр финансов Тимофей Милованов, к примеру, назвал подписание документа "огромной политической и дипломатической победой для Украины".