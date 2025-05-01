Путин может использовать соглашение о недрах между Украиной и США: названы риски

Трамп не отказался от идеи экономического сотрудничества с Москвой

Соглашение между США и Украиной относительно полезных ископаемых, подписанное 30 апреля, может быть хорошей новостью для Украины, но оно не обязательно плохо для России. Ведь "соглашение с Владимиром Зеленским не исключает соглашения с Владимиром Путиным".

Такое мнение высказал московский корреспондент британского издания Sky News Айвор Беннетт. Президент США Дональд Трамп "жонглирует" тремя отдельными направлениями переговоров.

Первое направление — соглашение о полезных ископаемых с Украиной

Соглашение о полезных ископаемых с Украиной является результатом одного направления – контактов Вашингтона с Киевом. Это важно для Трампа, чтобы гарантировать, что Америка получит что-то за свою военную поддержку Украины.

Второе направление – мирные переговоры

"Потом есть сами мирные переговоры, где Дональд Трамп предложил то, что выглядит очень односторонним мирным планом в пользу Москвы. Пока это не изменилось", — пишет Беннетт.

Третье направление – переговоры США и РФ

Третье направление важные для Трампа переговоры между Вашингтоном и Москвой. В них президент США стремится сблизиться с Россией.

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"Есть определенное пересечение между направлениями – гарантии безопасности для Украины являются ярким примером. Американские компании на местах на востоке Украины – это не совсем та гарантия безопасности, которую имел в виду господин Зеленский, но я думаю, что это даст Кремлю паузу для размышлений, когда дело дойдет до продолжения его военной кампании. Потому что если бы это произошло, это почти наверняка помешало бы сближению с Вашингтоном", — пишет журналист.

Трамп не отказался от идеи экономического сотрудничества с Москвой

Переговоры между Россией и США могут открывать путь экономического сотрудничества между двумя странами. Айвор Беннетт уверен, что обе стороны не отказались от этих намерений.

Как Кремль может попытаться использовать соглашение в свою пользу

Журналист отмечает, что Трамп будет пытаться получить как можно больше из этой ситуации, но и Россия тоже. По его мнению, Кремль может попытаться получить больше на переговорах, возможно, представив это как уступку со своей стороны, чтобы навязать больше условий.

"Они могут сказать, например, что американские бизнес-интересы являются достаточной гарантией безопасности для Киева, а затем использовать этот аргумент, чтобы получить поддержку США для протеста против реальной гарантии безопасности в виде европейских миротворцев", — пишет Беннетт.

Также РФ может попытаться иначе использовать соглашение между США и Украиной. Например, для продвижения других своих требований, таких как отмена санкций, признание Крыма или поддержка США возвращения России в G7.

"Дональд Трамп, возможно, и является мастером заключения сделок, но Москва является мастером защиты собственных интересов, и соглашение по поводу полезных ископаемых вряд ли помешает этому", — резюмировал журналист.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ратификация соглашения с США должна состояться 13-15 мая. Он пояснил, что кроме политического соглашения о полезных ископаемых, он имеет еще две части: договор между DFC и Агентством от Украины (это после ратификации), техническая часть.