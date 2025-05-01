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Новое соглашение выгоднее, чем то, что США подсунули сначала: изучите главные отличия

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Соглашение о ископаемых между Украиной и США Новость обновлена 01 мая 2025, 15:50
Соглашение о ископаемых между Украиной и США. Фото Коллаж "Телеграф"

Определенные пункты предыдущей версии соглашения о полезных ископаемых были совсем невыгодны Украине

30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали обновленное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет финансировать проекты по добыче украинских полезных ископаемых. Документ предусматривает равноправное управление фондом со стороны Киева и Вашингтона и более выгодные для Украины условия, чем те, что были в предыдущей версии, которая была отвергнута.

Проект "UA War Infographics" проанализировал положения первой версии соглашения и положения договоренности, которая в конце концов была подписана. Новая редакция, в частности, предусматривает, что вкладом США в фонд есть только помощь, предоставленная после подписания документа, а не ранее.

1) Спорные вопросы

  • Ранее: Споры рассматриваются в суде Нью-Йорка.
  • Теперь: Спорные вопросы между сторонами будут решаться путем проведения переговоров Украины и США.

2) Ратификация сделки

  • Ранее: Соглашение не нужно ратифицировать в Верховной Раде.
  • Теперь: Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой, что может повысить его прозрачность и подотчетность перед украинским обществом.

3) Обязательство

  • Ранее: Украина гарантирует, что не будет брать обязательств, которые могут противоречить соглашению.
  • Теперь: Если положения документа будут противоречить нормам евроинтеграции, то Украина будет иметь право на внесение изменений для согласования с критериями вступления в ЕС.

4) Сфера распространения

  • Ранее: Соглашение касается ископаемых и инфраструктуры.
  • Теперь: Соглашение распространяется исключительно на полезные ископаемые.

5) Лицензирование

  • Ранее: Компании США имеют приоритет в получении лицензий на добычу ископаемых.
  • Теперь: Компании США не получают приоритета в лицензировании, условия для них должны быть не хуже, чем условия для других компаний.

6) Управление

  • Ранее: Большинство голосов в правлении инвестиционного фонда за США.
  • Теперь: Управление фондом осуществляется на паритетных началах – Украина и Соединенные Штаты имеют по 50% голосов.
Сравнение версий соглашения о полезных ископаемых
Сравнение версий соглашения о полезных ископаемых

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международного обозревателя Ольги Кириловой.

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#Украина #США #Соглашение #Полезные ископаемые