Новое соглашение выгоднее, чем то, что США подсунули сначала: изучите главные отличия
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Определенные пункты предыдущей версии соглашения о полезных ископаемых были совсем невыгодны Украине
30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали обновленное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет финансировать проекты по добыче украинских полезных ископаемых. Документ предусматривает равноправное управление фондом со стороны Киева и Вашингтона и более выгодные для Украины условия, чем те, что были в предыдущей версии, которая была отвергнута.
Проект "UA War Infographics" проанализировал положения первой версии соглашения и положения договоренности, которая в конце концов была подписана. Новая редакция, в частности, предусматривает, что вкладом США в фонд есть только помощь, предоставленная после подписания документа, а не ранее.
1) Спорные вопросы
- Ранее: Споры рассматриваются в суде Нью-Йорка.
- Теперь: Спорные вопросы между сторонами будут решаться путем проведения переговоров Украины и США.
2) Ратификация сделки
- Ранее: Соглашение не нужно ратифицировать в Верховной Раде.
- Теперь: Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой, что может повысить его прозрачность и подотчетность перед украинским обществом.
3) Обязательство
- Ранее: Украина гарантирует, что не будет брать обязательств, которые могут противоречить соглашению.
- Теперь: Если положения документа будут противоречить нормам евроинтеграции, то Украина будет иметь право на внесение изменений для согласования с критериями вступления в ЕС.
4) Сфера распространения
- Ранее: Соглашение касается ископаемых и инфраструктуры.
- Теперь: Соглашение распространяется исключительно на полезные ископаемые.
5) Лицензирование
- Ранее: Компании США имеют приоритет в получении лицензий на добычу ископаемых.
- Теперь: Компании США не получают приоритета в лицензировании, условия для них должны быть не хуже, чем условия для других компаний.
6) Управление
- Ранее: Большинство голосов в правлении инвестиционного фонда за США.
- Теперь: Управление фондом осуществляется на паритетных началах – Украина и Соединенные Штаты имеют по 50% голосов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что говорят западные эксперты и медиа о подписанном соглашении по украинским недрам — анализ от международного обозревателя Ольги Кириловой.