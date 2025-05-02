Лицом в асфальт — законно? В полиции ответили, что могут делать во время задержания

"Телеграф" получил официальный ответ от полиции

Полиция при задержании подозреваемых в совершении правонарушений имеет законные основания применять наручники, укладывать задержанных лицом к земле и проводить фото и видеофиксацию этого процесса. Такие действия полностью соответствуют украинскому законодательству и могут применяться в ряде четко определенных ситуаций.

Это стало известно из ответа Национальной полиции в городе Киеве на запрос "Телеграфа" о правилах фото- и видеофиксации задержанных и применения наручников. В частности, вопрос касался того, кто принимает решение о заключении задержанного на землю с наручниками и дальнейшую фотофиксацию. Информационным поводом к запросу стала ситуация с задержанием чиновника КГГА в конце апреля.

В ответе на запрос о задержании должностного лица полиция предоставила развернутое объяснение правовых оснований применения спецсредств и фиксации задержанных.

Согласно предоставленной информации, в полиции сообщили, что согласно части седьмой статьи 236 Уголовного процессуального Кодекса Украины, при обыске следователь или прокурор имеет право проводить измерения, фотографирование, звуко- или видеозапись, составлять планы и схемы, изготавливать графические изображения обысканного жилья или иного владения лица или отдельных вещей, изготавливать отпечатки и слепки, осматривать и изымать документы, временно изымать вещи, которые имеют значение для уголовного производства.

Что касается фото- и видеофиксации задержания правонарушителей, то в полиции ответили, что этот вопрос регулируется Законом Украины "О Национальной полиции" и Инструкцией по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Кроме этого, в полиции сообщили, что в соответствии со статьей 42 Закона Украины "О Национальной полиции", полиция при исполнении полномочий уполномочена применять следующие меры принуждения: физическую силу (силу), специальные средства, огнестрельное оружие.

Относительно использования наручников и заключения задержанного на землю, в ответе подробно разъясняется, что согласно части третьей статьи 45 Закона, наручники и другие средства ограничения подвижности применяются к лицу, которое:

подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется полицейскому или пытается скрыться;

при задержании лица;

при конвоировании (доставке) задержанного или арестованного;

если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе и окружающим;

при совершении процессуальных действий с лицами в тех случаях, когда они могут создать реальную опасность окружающим или себе.

Важным является также положение части восьмой статьи 42 Закона, где указано, что полицейский обязан немедленно остановить применение определенного вида меры принуждения в момент достижения ожидаемого результата. Согласно статье 44 полицейский, чтобы задержать лицо может применять физическую силу, в частности, приемы борьбы.

Также согласно статье 31 полиция может применять такую превентивную меру как применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки.

"Во время проведения превентивных полицейских мероприятий полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до его сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются такие меры", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили сделку, связанную с землей, к которой были привлечены чиновники Киевской городской государственной администрации. В частности, стражи порядка задержали чиновника управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА.

По данным следствия, фигурант дела пытался продать разрешение на аренду земельного участка в Киеве. Он потребовал 15 тыс. долларов с местного предпринимателя, который хотел продлить договор аренды на детскую спортивную площадку: сейчас это поле используется для футбольных тренировок одной из детско-юношеских спортивных школ Деснянского района.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчине, который в Сумской области похитил человека и угрожал оружием.