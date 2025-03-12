Коррупционный скандал в "Киевзеленстрое": задержаны топ-чиновники

Возможно внесение залога в размере 51,4 млн грн для каждого

Нацполиция разоблачила масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Правоохранители задержали генерального директора, его первого заместителя и еще одного высокопоставленного чиновника, организовавших схему получения "откатов" от подрядчиков.

Как сообщили "Телеграфу" в полиции, руководство лоббировало интересы определенных компаний во время государственных закупок.

"За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также создание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации платили 15% отката от общей суммы перечисленных средств. Тех, кто отказывался играть по правилам, просто не допускали к публичным закупкам", — рассказал источник.

В феврале правоохранители задокументировали 15 эпизодов преступной деятельности, в том числе получение более 3 млн грн взяток. В 2024 году организаторы планировали получить 25 млн грн незаконных средств.

В ходе операции силовики изъяли более 4 млн грн, из которых 3,2 млн — получены как "откаты". Также была найдена важная документация, электронные носители и другие доказательства.

Чиновникам сообщили о подозрении по статьям, предусматривающим создание преступной организации и получение взяток. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 51,4 млн грн для каждого.

"Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам дела, — до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — добавили следователи.

Сейчас Нацполиция продолжает расследование и ищет других причастных к коррупционной схеме лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаеве сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили теракт, который готовила 19-летняя студентка под руководством российских спецслужб. Взрыв должен произойти у здания полиции.