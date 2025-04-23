Хранит наличными немалую сумму и получает кругленькую зарплату: что известно о состоянии задержанного инспектора Депзема КГГА

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

Задержанный на взятке главный инспектор Депзема КГГА Артем Лысенко имеет немалое состояние. В своей декларации за 2024 год чиновник указал, что хранит наличными 69 тысяч долларов и 450 тысяч гривен.

При этом его официальная зарплата составила 572 тысяч гривен. Также чиновник задекларировал подарок на сумму более 229 тысяч гривен и доход от продажи имущества в 480 тысяч гривен.

Что известно о доходах задержанного

Согласно декларации за 2024 год, Артем Лысенко в должности инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА официально заработал более 572 тысяч гривен. Кроме того, чиновник задекларировал другие доходы: выигрыш от компании "ГЕЙМДЭВ" в размере 46 902 гривны, подарок в неденежной форме на 229 043 гривны от Екатерины Лысенко и 480 000 гривен от продажи движимого имущества.

Декларация за 2024 год

В разделе "Денежные активы" инспектор указал, что хранит наличными 69 000 долларов США и 450 000 гривен. Годом ранее (согласно декларации) чиновник хранил наличными 50 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.

Декларация за 2024 год

Декларация за 2023 год

Задержание на взятке

Артема Лысенко задержали в Киеве во время получения взятки в размере 15 тысяч долларов. Он потребовал деньги от бизнесмена за разрешение продолжить пользование земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как установило следствие, 30-летний Артем Лысенко потребовал от представителя фирмы, которая уже 10 лет арендует участок площадью 1200 квадратных метров в Деснянском районе. По договору, на этой земле должна быть "зеленая зона" без зданий и ограды.

В ходе проверки инспектор увидел, что предприниматель нарушил условия аренды — построил на участке здание, футбольное поле и паркинг. Чтобы "не замечать" эти нарушения и помочь продлить аренду, чиновник попросил 15 тысяч долларов.

Коррупционную схему раскрыли следователи полиции Шевченковского района вместе с прокуратурой и СБУ. Лысенко объявили подозрение по статье о получении взятки должностным лицом. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на взятке задержан чиновник одной из районных администраций. Он якобы является участником коррупционных схем.