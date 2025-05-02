Обличчям в асфальт — законно? В поліції відповіли, що можуть робити під час затримання

"Телеграф" отримав офіційну відповідь від поліції

Поліція під час затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень має законні підстави застосовувати кайданки, укладати затриманих обличчям до землі та проводити фото і відеофіксацію цього процесу. Такі дії повністю відповідають українському законодавству та можуть застосовуватись у низці чітко визначених ситуацій.

Це стало відомо з відповіді Національної поліції у місті Києві на запит "Телеграфу" щодо правил фото- і відеофіксації затриманих та застосування кайданок. Зокрема, питання стосувалось того, хто приймає рішення про укладання затриманого на землю з наручниками і подальшу фотофіксацію. Інформаційним приводом для запиту стала ситуація із затриманням чиновника КМДА наприкінці квітня.

У відповіді на запит щодо затримання посадовця, поліція надала розгорнуте пояснення правових підстав застосування спецзасобів та фіксації затриманих.

Згідно з наданою інформацією, у поліції повідомили, що відповідно до частини сьомої статті 236 Кримінального процесуального Кодексу України, при обшуку слідчий або прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани та схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи або окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Що стосується фото- і відеофіксації затримання правопорушників, то у поліції відповіли, що це питання регулюється Законом України "Про Національну поліцію" та Інструкцією із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису.

Окрім цього, у поліції повідомили, що відповідно до статті 42 Закону України "Про Національну поліцію", поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати такі заходи примусу: фізичну силу (силу), спеціальні засоби, вогнепальну зброю.

Щодо використання кайданів та укладання затриманого на землю, у відповіді детально роз'яснюється, що згідно з частиною третьою статті 45 Закону, кайдани та інші засоби обмеження рухомості застосовуються до особи, яка:

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;

під час затримання особи;

під час конвоювання (доставлення) затриманого або заарештованого;

якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим;

під час проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі.

Важливим є також положення частини восьмої статті 42 Закону, де зазначено, що поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Згідно з статтею 44 поліцейський, аби затримати особу може застосовувати фізичну силу, зокрема, прийоми боротьби.

Також згідно зі статтею 31 поліція може застосовувати такий превентивний захід як застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки.

"Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особу про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Служба безпеки та Національна поліція викрили оборудку, пов'язану з землею, до якої були залучені посадовці Київської міської державної адміністрації. Зокрема, правоохоронці затримали чиновника управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА.

За даними слідства, фігурант справи намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві. Він вимагав 15 тис. доларів з місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на дитячий спортивний майданчик: наразі це поле використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловіку, який на Сумщині викрав людину та погрожував зброєю.