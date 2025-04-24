Что угрожает мужчине, который в Сумской области похитил человека и угрожал оружием

Полицейские задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником

Мужчина в Сумской области 23 апреля взял в заложники местного жителя. Он заставил его ехать в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области. "Телеграф" обратился за дополнительной информацией к спикеру полиции Владимиру Крупецких.

Сначала, как сообщили в полиции, к ним поступил вызов о том, что мужчина с оружием взял в заложники жителя Сумского района и, угрожая автоматом, заставил его на собственном авто отвезти в Киев. Отмечается, что нарушитель произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего.

В комментарии "Телеграфу" Владимир Крупецких сообщил, что злоумышленником оказался военнослужащий, у него был автомат. Также он добавил, что в полицию обратилась жена потерпевшего, поэтому менее чем через час полицейские задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником.

Задержанным оказался 47-летний житель Киевской области. Потерпевший не пострадал.

В настоящее время с задержанным работают полицейские по установлению мотивов и обстоятельств преступления. Ему инкриминируют две статьи УКУ:

Часть 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Часть 6 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи (кроме случаев незаконного завладения транспортным средством с применением насилия к потерпевшему или угрозой применения такого насилия) средство владельцу и полностью возместило нанесенный ущерб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине произошел скандал с "избиением" мальчика в лицее.