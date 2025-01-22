В Одесской области заметили прекрасную природную аномалию (фото)

Это хрупкое растение находится на грани исчезновения

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области начало цвести краснокнижное растение — безвременник анкарский. Обычно он расцветает в начале весны, однако в 2025 году была зафиксирована настоящая природная аномалия.

Этот первоцвет занесен в Красную книгу Украины как находящийся на грани исчезновения. Цветение безвременника анкарского зафиксировали специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы". В Facebook они опубликовали соответствующие фото.

Так, прямо посреди зимы распустились уникальные краснокнижные растения — безвременник анкарский или, как его часто называют — брандушки.

Обычно он расцветает в начале весны, но зимой случаи цветения также фиксировались, но происходило это в конце февраля. К сожалению, брандушка все реже встречается в Одесской области, так как растение страдает от активной распашки земель.

"Его ареал в этих краях, ежегодно сокращается и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть", — отмечал эколог Иван Русев.

Что известно о безвременнике анкарском

Безвременник анкарский — многолетнее ядовитое растение семейства безвременниковых. В Красной книге Украины этот вид получил официальный статус "Уязвимый".

Достигает в высоту до 15 сантиметров. Цветки одиночные, реже их несколько (2–4), лиловые или бледно-пурпуровые. Они появляются очень рано весной — в конце февраля – начале марта, до начала роста листьев. Растет на сухих глинистых местах, в степях и на склонах гор.

Все части растения ядовиты! В соке безвременника насчитывается до 20 ядовитых веществ, из которых самым токсичным является алкалоид колхицин, в малых дозах он применяется для лечения многих болезней. Описаны случаи гибели людей, когда они, по совету знахарей, лечились отваром безвременника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что необыкновенно теплая зима в Украине меняет паттерны поведения диких животных. Например, медведи отказались от зимней спячки, а у оленей изменился "график" брачного периода.