В Одесской области заметили прекрасную природную аномалию (фото)
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Это хрупкое растение находится на грани исчезновения
На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области начало цвести краснокнижное растение — безвременник анкарский. Обычно он расцветает в начале весны, однако в 2025 году была зафиксирована настоящая природная аномалия.
Этот первоцвет занесен в Красную книгу Украины как находящийся на грани исчезновения. Цветение безвременника анкарского зафиксировали специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы". В Facebook они опубликовали соответствующие фото.
Так, прямо посреди зимы распустились уникальные краснокнижные растения — безвременник анкарский или, как его часто называют — брандушки.
Обычно он расцветает в начале весны, но зимой случаи цветения также фиксировались, но происходило это в конце февраля. К сожалению, брандушка все реже встречается в Одесской области, так как растение страдает от активной распашки земель.
"Его ареал в этих краях, ежегодно сокращается и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть", — отмечал эколог Иван Русев.
Что известно о безвременнике анкарском
Безвременник анкарский — многолетнее ядовитое растение семейства безвременниковых. В Красной книге Украины этот вид получил официальный статус "Уязвимый".
Достигает в высоту до 15 сантиметров. Цветки одиночные, реже их несколько (2–4), лиловые или бледно-пурпуровые. Они появляются очень рано весной — в конце февраля – начале марта, до начала роста листьев. Растет на сухих глинистых местах, в степях и на склонах гор.
Все части растения ядовиты! В соке безвременника насчитывается до 20 ядовитых веществ, из которых самым токсичным является алкалоид колхицин, в малых дозах он применяется для лечения многих болезней. Описаны случаи гибели людей, когда они, по совету знахарей, лечились отваром безвременника.
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