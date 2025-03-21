Высасывает влагу из туманов: как выглядит самое уродливое в мире растение, и где оно растет

Это растение выглядит настолько странно, что его называют уродливым

Вельвичия странная — удивительное растение, которое за свой необычный вид получило звание самого уродливого в мире растения. Известно, что Вельвичия получила свое от английского ботаника Джозефа Гукера, который назвал ее в честь австрийского ботаника и путешественника Фридриха Вельвича, который в 1860 году открыл это растение.

"Телеграф" расскажет, что известно о растении Вельвичия странная, которое называют самым уродливым в мире, и где оно растет.

Вельвичия странная. Фото: Getty Images

Вельвичия странная — что это и как выглядит

Welwítschia mirábilis или Вельвичия странная — это реликтовое растение, единственный современный вид порядка Вельвичиевые класса Гнетовые. Это растение распространено на юго-западе Анголы и в Намибии в пределах каменистой пустыни Намиб.

В основном зона его обитания ограничена узкой береговой полосой вдоль западного побережья Африки — от окрестностей города Мосамедиш в южной части Анголы до южного тропика в Намибии.

Вельвичия странная. Фото: Getty Images

Вельвичия странная редко встречается далее, чем в ста километрах от берега. И этому есть причина — примерно на такое же расстояние распространяются туманы, из которых растение высасывает влагу. Очень редко Вельвичию можно встретить во внутренних районах пустыни Намиб.

Вельвичия — это двулистное розеточное растение с толстым стволовидным стеблем, большую часть которого составляет гипокотиль. Род Вельвичия назван в честь австрийского ботаника Фридриха Вельвича, который в 1860 году открыл это растение на юге Анголы. Местные племена бушменов называют это растение "отджи тумбо", что переводится, как "большой господин".

Вельвичия странная. Фото: Getty Images

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