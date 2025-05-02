Грозы, ливни и заморозки. Каким областям больше всего не повезет с погодой в ближайшее время

Пока одни области будут заливать дождями с грозами, в других — почти лето.

В последние дни украинцы наслаждались почти летней погодой с высокими температурами. Однако уже в выходные, 3 и 4 мая, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий с дождями и грозами.

Как сообщал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в первые дни мая погодные условия над центральной и восточной Европой, в том числе и над Украиной, будут определять антициклон и гребень высокого давления.

Какая будет погода в выходные: прогноз

Уже с 3 мая на фоне понижения атмосферного давления погода начнет меняться. Из западной Европы к нам придет более неустойчивая и влажная воздушная масса, которая будет властвовать до конца первой декады месяца.

Синоптик прогнозирует, что атмосферный фронт принесет осадки почти на всю территорию страны. Грозы 3 мая охватят преимущественно западные, центральные и северные области Украины. Впрочем, будет достаточно тепло – воздух прогреется до 21-25 градусов тепла.

Украинский гидрометцентр предупреждает, что существенно снизится ночная температура – до +9 градусов, а на Сумщине и Черниговской области столбики термометров опустятся до +3…+4 градусов. Местами возможны даже заморозки на почве.

4 мая дождливая погода сохранится. Больше всего осадков выпадет в Закарпатье, а грозовые фронты продолжат движение западными, центральными и северными регионами.

Ночная температура в воскресенье несколько повысится – не менее +8 градусов по всей территории. Дневные показатели будут колебаться от +20 на западе страны до +26 в Днепропетровской области, где будет летняя погода.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киев спешит непогода. Когда ожидается дождь, грозы и сильные ветры. В конце этой недели погода в Киеве с солнечной сменится облачной, мокрой и ветреной, хотя температура будет только расти.